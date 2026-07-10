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高松道の高瀬PAでライトトラップ虫採集、7月24日開催へ…応募締め切りは7月12日

高松自動車道・高瀬パーキングエリア（PA）（下り線）において、ライトトラップで虫を採集する親子向けイベントを開催
  • 高松自動車道・高瀬パーキングエリア（PA）（下り線）において、ライトトラップで虫を採集する親子向けイベントを開催

西日本高速道路（NEXCO西日本）四国支社とエフエム香川は7月24日、高松自動車道・高瀬パーキングエリア（PA）（下り線）において、ライトトラップで虫を採集する親子向けイベントを開催する。

当日はまず、NEXCO西日本高松中央サテライト（高松市林町）に集合し、高速道路で使用された懸垂幕を再利用した「レジャーシート作り」を体験する。その後、バスで高瀬PA（下り線）へ移動し、夜間にライトトラップを使った虫の採集を行う。

さらに、香川県出身の昆虫研究者・松本慶一先生による「虫むしクイズ」や、採集した虫の観察会も実施される。参加者は高速道路や自然環境について楽しみながら学ぶことができる。

イベントのスケジュールは、

17:30　受付開始（高松中央サテライト集合）

18:00～18:30　レジャーシート作り

18:30～19:10　バスにて高瀬PA（下り線）へ移動

19:10～21:00　虫むしクイズ・ライトトラップによる燈火採集・観察会

22:00　解散（高松中央サテライト）

雨天の場合はプログラムが変更となる場合がある。

応募締め切りは7月12日（日）で、FM香川の公式ウェブサイト内の申込フォームから受け付ける。

応募要件は香川県内在住の小学生以下の親子（4歳以上、一人歩き可能な方）。定員は20組40名で、定員を超えた場合は抽選となる。参加費は1人500円（1組1000円）だ。

《森脇稔》

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