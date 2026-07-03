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観音寺スマートIC、高松自動車道に7月4日開通…24時間利用可能

観音寺スマートIC完成イメージ
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観音寺市と西日本高速道路（NEXCO西日本）は、高松自動車道において整備を進めてきた観音寺スマートインターチェンジ（スマートIC）が、7月4日（土）15時に開通すると発表した。

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観音寺スマートICは、高松自動車道のさぬき豊中IC～大野原IC間の本線に接続する形で、香川県観音寺市に設置される。

対象車種はETC車載器を搭載した全車種で、運用時間は24時間。利用形態は一旦停止型・フルインター形式で、上下線ともに入口・出口として利用できる。

同ICは観音寺市の中心市街地から最も近いICとなる。高速道路へのアクセス性が向上することで、物流面からの企業活動支援のほか、西讃地域内での交流促進や観光振興への貢献が期待されている。

事業の経緯としては、2020年9月9日に観音寺スマートIC（仮称）地区協議会が設立され、同年10月16日に国土交通大臣から観音寺市長に対して連結が許可された。2024年3月21日に現地工事が着手され、2025年4月24日に正式名称「観音寺スマートIC」が決定・公表された。

利用にあたっては、ETC専用のためETCカードを車載器に必ず挿入して通行する必要がある。ETCゲートの開閉バーは車両が停止した状態でなければ開かないため、必ず一旦停止してからバーが開いた後に通行しなければならない。

ETC車載器を搭載していない車両が誤って進入した場合は、バックせずに戻ることができる。管理はさぬき豊中ICが担い、係員は常駐しない。不明な点はETCゲートに設置されたインターホンで問い合わせることができる。

《森脇稔》

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