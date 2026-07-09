初心者必読！「セットプラン」に着目すれば「スピーカー選び」が安心・簡単に［スピーカー交換丸わかり］

音楽好きなドライバーなら、「スピーカー」を換えてみたいと思ったことが1度や2度はあるはずだ。とはいえ、カー用のスピーカー選びには分かりづらさがつきまとう……。当連載は、その払拭を目指して展開している。今回は、「セットプラン」について解説していく。

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◆「セットプラン」なら、総額がいくらなのかを不安に思わなくて済む！

さて、前回の記事にて「スピーカー交換」は「カーオーディオ・プロショップ」にて行うと安心で確実だと説明したが、実は専門店に行くメリットは他にもいくつかある。今回はそのうちの1つ、「セットプランがあること」について説明していく。これを活用すると、スピーカー交換をよりスムーズに行える。

ではまずは、セットプランとは何なのかを解説しよう。これはつまり、製品代に加えて取り付け用部材代から工賃までが込み込みになって価格設定されているものだ。なのでセットプランに目を向ければユーザーは、「総額がいくらか」を把握した上で「スピーカー選び」を行える。予算に足りるか否かを心配しながら製品選びをしなくて済むのだ。

なおセットプランには、タイプ違いが大きく2つある。1つは「製品選択型」で、もう1つは「製品固定型」だ。

「セットプラン」に採用されることの多いスピーカーの一例（フォーカル・PS 165 FE）。

◆価格を気にせず好きなモデルを選ぶか、グレード選定から楽しむか。

それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まず製品選択型とは、1つのセットプランの中に複数のスピーカーが用意されているもののことを指す。なのでユーザーは、例えば10万円という予算の中で、製品代が高いか安いかは気にせずに音の好みだけでベストを選べる。ただ、選ぶモデルによって多少お得感が変化はするが、選ぶ楽しさに没入できる。

対して製品固定型は、1つのセットプランの中には1つの製品しかないもののことを指す。で、このタイプを用意しているお店では大抵、複数のプランを居並べていて、プランごとで価格を変えている。つまり、工賃や部材代は固定で製品の価格に応じてセット価格が変動する、というわけだ。

で、こちらの利点は、「グレード選びも可能となること」だ。このタイプのセットプランを用意しているお店の多くは、各価格帯ごとでのお薦めでセットプランを組んでいるからだ。なのでユーザーは、リーズナブルなモデルにするか少し背伸びをするか、そこを思案するところも楽しめる。

「セットプラン」に採用されることの多いスピーカーの一例（フォーカル・ES 165 K2S）。

◆セット内容はお店ごとで変化。違いが出るのは「デッドニング」の内容！

ところで、セット内容に関してはお店ごとで変化する。違いとなるポイントはズバリ、「デッドニング（ドア内部の音響的なコンディション整備）」の内容だ。カー用のスピーカーは取り付けることでスピーカーとして完成するわけだだが、その完成度の高低は、デッドニングをどこまでやるかでも変化する。

なのでデッドニングは手厚くやればやるほど良いのだが、そうするとコストも変わる。で、各お店では、セットプランの価格を下げることを優先してデッドニングを簡略化したり、満足度を上げるために手厚くしたりする。ゆえに、別ショップのセットプランの価格の単純比較は避けよう。内容も加味しないと、セット価格の比較はできない。

なお、手厚いデッドニングまでがセットになっていても、それを省いて価格を下げてもらえたりもする。逆にデッドニングは簡略化されていてもオプションで追加できたりもする。そこのところは相談可能の場合が多い。

今回は以上だ。次回は、「カーオーディオ・プロショップ」にてのオーダーの仕方について説明する。お楽しみに。