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『ハイエース』ベースのキャンピングカー受注を「持ち込み架装」に変更、供給見通し不透明で…トイファクトリー

ハイエースをベースにしたトイファクトリー製キャンピングカー「BADEN」
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トイファクトリーは、トヨタ『ハイエース』ベースのキャンピングカーに関する新規受注で、受注方式を一時的に変更すると発表した。

【画像】『ハイエース』ベースのキャンピングカー

ハイエースをベースにしたトイファクトリー製キャンピングカーハイエースをベースにしたトイファクトリー製キャンピングカー

これまで同社は、ベース車両を自社で調達し、架装から納車までを一貫して行っていた。

今後は、顧客自身が地域のトヨタディーラーで対象ベース車両を購入・手配し、車両を同社へ持ち込んだうえで、キャンピングカーへの架装と納車を行う「持ち込み架装」方式へ移行する。

同社によると、ハイエースの供給見通しが不透明な状況が続いていることが背景にある。特に主力モデルのベースとなるスーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ系は供給が限定的で、需要に対して十分な確保が難しいという。

ハイエースをベースにしたトイファクトリー製キャンピングカー「BADEN」ハイエースをベースにしたトイファクトリー製キャンピングカー「BADEN」

対象モデルは、BADEN（バーデン）、CORDOBA CRUISE（コルドバクルーズ）、GT（ジーティー）、BALEIA（バレイア）。

対象ベース車両は、ハイエース キャンパー特装車、ハイエースバン DX、ハイエースバン DX GLパッケージのスーパーロングバン・ワイドボディ・ハイルーフ仕様。

購入にあたっては、フル型式やメーカーオプションなど架装に重要な条件があるため、トヨタディーラーでの契約前に同社担当営業または正規代理店へ相談し、適合確認を受けるよう求めている。

同社は、ハイエース以外にもフィアット『デュカト』など多様なベース車両でキャンピングカーづくりを進めている。供給環境が不安定な局面でも、届け方を柔軟に見直して対応するとしている。

《森脇稔》

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