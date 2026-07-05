「パーツ＆部材編」車内静音化の部材はどう選ぶ？［カー用音響機材・チョイスの極意］

カーオーディオ機材のアップグレードを行おうと思ったときの拠り所となるように、当連載では車載用音響機材の選び方のコツを全方位的に解説している。現在は「パーツ＆部材編」をお届けしている。今回は、「車内静音化」を行うための部材の選定法を説明していく。

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◆クルマが静かになり、結果、「車内静音化」のニーズが上昇！

さて、昨今は車内にて“うるさい”と感じるドライバーが増えている。その理由はズバリ、「エンジン音やマフラー音が静かになったから」だ。しかもハイブリッド車ではエンジン音がしない時間帯も多くありEVに至っては常にエンジン音を発しない。結果、それ以外のノイズが耳につくようになったのだ。

また、燃費性能の向上のために車両の軽量化が推し進められていて、ボディの鉄板が強度を保ちながらも薄くなっていることも影響している。薄いがゆえに、音が響きやすくなっている。例えば雨が降ると雨音が一層やかましく感じられるようになっている。

なので車内静音化へのニーズが高まっているのだが、これをDIYで行うのは簡単ではない。徹底的にやろうとすれば、フロア全体やルーフ全体への施工が必要となる。しかも鉄板に直接アクセスしなければならないので、フロアやルーフ全体の内張りパネルを外さなければ作業ができない。なので車内静音化は、プロに任せた方が良い。

「車内静音化」にも活用できる部材の一例（フェリソニ・V-1）。

◆足下に「遮音・吸音材」を敷くだけでも、ある程度の静音効果を獲得可能！

とはいえ、自分でできることもあるので、その方法とそれにはどんな部材を選べば良いのかを説明していく。

まず、もっともお手軽な施行法は、「足下のケア」だ。運転席や助手席の足下に敷かれているカーペットの下に「遮音材」を敷くと、ロードノイズの車内への侵入をある程度防げる。

なおこれを実行する際には、カーペットやフロアマットが滑らないような対策を打つ必要がある。特に運転席では、フロアマットが滑ってペダル類に干渉すると事故に繫がりかねない。そこのところはくれぐれもお忘れなきように。

で、その際に選ぶべき部材は、「遮音」効果と「吸音」効果を発揮する部材だ。カー用の「デッドニング部材」をラインナップするメーカーが用意している製品の中からそれらの効果を有するシートを購入しよう。ただし厚すぎる部材は不向きだ。薄めの「遮音・吸音材」がお薦めだ。

「車内静音化」にも活用できる部材の一例（フェリソニ・D-1）。

◆「Aピラー」や「リアゲート」には、ある程度厚みのある遮音・吸音材が有効！

また、内張りパネルを外すスキルが必要となるが、それがあるなら「Aピラー」への施行もお薦め度が高い。ここならパネルを外す作業の難易度が比較的に低めで、施行しての効果もある程度見込めるがゆえだ。風切り音やAピラーに当たって発生する雨音等の抑制が可能となる。

で、ここでは、鉄板に対しては「制振材」を貼ると良い。そうすることで鉄板の響きやすさを抑制できる。そしてパネル側には遮音と吸音の効果のある部材を貼ろう。なおここでは、ある程度厚みのある遮音・吸音材が向く。厚みがあればAピラー内の空間を埋められるので、それによっても音が響きにくくなる。

さらにはリアゲートへの施工も吉と出る。ここでもフロアや天井と比べて内張りパネルを外す作業の難易度は低めで、施行の効果もある程度期待できる。そしてここでも「制振材」と、ある程度厚みのある遮音・吸音材を併せて貼ると良い。

今回は以上だ。次回からは「ケーブル」について説明していく。お楽しみに。