メルセデスベンツ『CLA』新型、特別先行予約を開始　エンジン車は663万8000円から

メルセデス・ベンツ日本は6月30日、4ドアクーペとシューティングブレーク（ステーションワゴン）の新型『CLA』の特別先行予約を開始した。ガソリンエンジン車のほか電気自動車も設定される。

【画像】メルセデスベンツ CLA 新型

オンラインショールームでは、新型CLAの正式発表に先駆けて内外装の組み合わせを360度画像で確認できる。

◆全面刷新で電気自動車も登場

CLAは「Sensual Purity（官能的純粋）」のデザイン思想に基づき、シンプルながら流麗で力強さを感じさせるエクステリアと、上質さと若々しさを備えたインテリアを持つ4ドアクーペとして2013年にデビューした。

新型CLAはプラットフォーム、ドライブトレイン、トランスミッション、サスペンション、デジタル体験までを刷新した完全新世代モデルだ。新たに「Mercedes-Benz Modular Architecture」を採用し、電気自動車と、高効率ハイブリッドシステムを搭載した内燃機関モデルの両方に対応する。

日本市場ではフラッグシップセダンの新型『Sクラス』に続き、メルセデスベンツが自社開発したMercedes-Benz Operating System（MB.OS）を搭載。最新の第4世代MBUX、Googleの地図データ・交通情報とメルセデスベンツ独自のUI/UXを統合した新開発ナビゲーション、複数の生成AIを1つに統合したMBUXバーチャルアシスタントなど、機能面でも大幅にアップデートされている。

メルセデスベンツ CLA 新型（Mercedes-Benz STUDIO TOKYO）

4ドアクーペと、より荷室を拡大したシューティングブレーク（ステーションワゴン）、2つのボディタイプを用意。4ドアクーペではガソリンエンジン車のほか、電気自動車を選ぶこともできる。

メーカー希望小売価格は4ドアクーペのガソリンエンジン車が663万8000円から（CLA180）、同電気自動車が741万8000円から（CLA200 with EQテクノロジー）、シューティングブレークが686万8000円から（CLA 180 シューティングブレーク）。

先行予約として各モデルの発表日までの期間に、車両取り置き料3万円をクレジットカードで支払うことで、いち早く届けられる車両を優先的に確保し、商談を進めることができる。

取り置き期間は各モデルの発表日の1週間後まで。取り置き料は車両の購入・キャンセルにかかわらず返金される。車両確保後は、予約時に選択した販売店から連絡があり、商談のうえ購入できる。