「マジで頭おかしい」「555万でも安い」公道を走れるレーシングバイク、新型ドゥカティ『パニガーレ V4 R』発売にファン驚愕

ドゥカティジャパンは、スーパースポーツバイクの新型『パニガーレ V4 R』を発売。価格は555万円（税込）だ。この発表にSNS上では「マジで頭おかしい（褒め言葉）」「555万でも安く感じる」などの声が上がっている。

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新型パニガーレ V4 Rは、2001年登場の996 Rに端を発し、2019年の初代パニガーレ V4 Rへと続くホモロゲーションモデルの系譜に連なる最新進化形。スーパーバイク世界選手権（SBK）のレギュレーションに準拠して開発されており、「Racing is just the beginning」というコンセプトのもと、MotoGPおよびSBKで培われた技術が惜しみなく投入されている。

エンジンは998cc・90度V型4気筒のデスモセディチ・ストラダーレRで、最高出力218ps（160.3kW）を15750rpmで発生、最大トルクは114.5Nm（11.7kgm）を1万2000rpmで発生する。レブリミットは6速で1万6500rpmに達する。

ドゥカティ パニガーレ V4 R

全面的に見直されたインテークシステム、新設計のカムシャフト、軽量化されたピストン、高慣性クランクシャフトが採用されており、ユーロ5+規制への適合も達成されている。アクラポヴィッチと共同開発されたチタニウム製フルレーシングエグゾースト（オプション）を装着した場合、最高出力は235psに到達する。

トランスミッションには、ニュートラルを1速の下に配置したドゥカティ・レーシング・ギアボックス（DRG）が装備されている。特許取得済みのドゥカティ・ニュートラル・ロック（DNL）により誤操作を防止する機構も備わる。クラッチはSBKで使用されるコンパクトなドライクラッチを採用。

エアロダイナミクスはMotoGPマシン「デスモセディチGP」のノウハウを反映し、空気抵抗の低減、エアフローの最適化、エンジン冷却性能の向上、ダウンフォースの増加が図られている。

ドゥカティ パニガーレ V4 R

電子制御の中核はドゥカティ・ビークル・オブザーバー（DVO）で、6軸慣性プラットフォームと各種センサーのデータを統合してリアルタイムに車両状態を把握する。シフト操作にはドゥカティ・クイック・シフト（DQS）2.0が採用されている。

サスペンションは前後ともにオーリンズ製アジャスタブルサスペンションを装備。タイヤはピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4が装着される。

ブレーキはフロントに330mm径セミフローティング・ダブルディスクとブレンボ製Hypureラジアルマウント・モノブロック4ピストン・キャリパー、リアに245mm径ディスクとブレンボ製2ピストン・キャリパーが採用されている。シート高は855mm、車両重量は186.5kg。

ドゥカティ パニガーレ V4 R

これに対しX（旧Twitter）上では、「マジで頭おかしい（褒め言葉）」「ガソリン込みでちょうど200kg！」「カッコ良すぎる」など、レース直系のスーパースポーツに憧れの声が見られた。

また、「この装備で555万なら安いのか？」「555万でも安く感じる」「これは破格の安さ（買えない）」など、ホモロゲーションモデルがこの値段で手に入ることに驚きの声も見られた。