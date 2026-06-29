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アウディ『A3セダン』改良新型、最大210km/hの車線変更支援や自動駐車機能を強化…欧州発表

・アダプティブクルーズアシストプラスが最大210km/hでの車線変更や赤信号での自動停止・発進に対応し、スワームデータも初採用

・パークアシストプロではスマートフォンアプリによるリモート駐車・出庫が可能になり、最大5つの駐車操作を記憶する「トレーニングドパーキング」も新搭載

・11.9インチのアウディバーチャルコックピットと12.8インチMMIパノラミックディスプレイを組み合わせた曲面ディスプレイを中心とする新コックピットを採用

アウディ『A3セダン』改良新型
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アウディは、『A3セダン』の改良モデルを欧州で発表した。運転支援システムの大幅な拡充と、デジタル機能の強化が主な特徴だ。

【画像】アウディ『A3セダン』改良新型

■3段階の運転支援パッケージ

アウディ『A3セダン』改良新型アウディ『A3セダン』改良新型

運転支援システムは「テック」「テックプラス」「テックプロ」の3段階パッケージに整理された。中核となるのは「アダプティブクルーズアシストプラス」で、最大210km/hでのアダプティブクルーズコントロールとアクティブ車線維持支援を組み合わせる。

オートマチックトランスミッション搭載車では、道路の白線・路肩の構造物・周囲の交通状況を考慮しながら縦方向・横方向の走行を支援する。高速道路ではウインカー操作だけで自動車線変更も可能だ。

新機能として、赤信号での自動停止と、青信号への切り替わりに合わせた自動発進にも対応した。

■スワームデータを初採用

縦方向・車線維持の両ガイダンスシステムに、初めてスワームデータ（周辺車両の走行データを集約した情報）を活用する。これにより、車両は道路の平均速度に合わせて自車速度を調整できる。

オンラインデータを使えば、白線が見えない状況でも車線維持が可能になる。このオンラインデータ機能は車両納車後3年間は無料で利用でき、その後は有料で延長できる。

■360度サラウンドビューと自動駐車

アウディ『A3セダン』改良新型アウディ『A3セダン』改良新型

4つの広角サラウンドビューカメラが車両周囲を360度撮影し、MMIタッチディスプレイに3D表示する。バードアイビューや洗車機への誘導ガイドラインなど複数の視点を選択・調整できる。

パークアシストプラス・プロでは、カメラが駐車枠を検知し、ステアリング・加速・ブレーキ・変速を車両が自動で行う。パークアシストプロにはリモート機能も備わり、「myアウディ」アプリを使ってドライバーが車外から駐車・出庫操作を行うことが可能だ。

また新機能「トレーニングドパーキング」では、車庫入れなど特定の駐車操作を車両に記憶させられる。一度学習させれば、以降は自動で同じ操作を再現する。MMIには最大50mの距離にわたる5つの駐車操作を保存でき、それぞれに名前を付けることもできる。

■デジタル機能とコックピットの刷新

アウディ『A3セダン』改良新型アウディ『A3セダン』改良新型

アウディコネクトの新リモート機能では、駐車位置の地図表示に加え、パーキングブレーキの状態、ライトの点灯状況、ドアや窓の開閉状態も確認できる。走行距離・燃料残量・航続可能距離・タイヤ空気圧・オイル残量・整備時期なども一括管理できる。

「ファンクションズオンデマンド」では、後日追加できる機能も拡充。低音再生の最適化や音源間の音量バランス調整、バーチャルサラウンドサウンドなどが新たに利用可能になった。

コックピットは全面刷新され、11.9インチの「アウディバーチャルコックピット」と12.8インチの「MMIパノラミックディスプレイ」を組み合わせた曲面ディスプレイが中心に据えられた。センターコンソールのスマートフォントレイはドライバー側に向けられ、25Wのワイヤレス充電に対応する。

ステアリングホイールは全モデルで物理スクロールホイールを採用。ダブルスポーク2種とSラインおよびSモデル向けのフラットボトム3スポークの計3デザインから選択できる。

《森脇稔》

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