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トライアンフ『SPEED400』、全国20店舗でレンタル開始…「レンタル819」

トライアンフ スピード400
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  • トライアンフ SPEED400 のレンタルをレンタル819の全国20店舗で開始

キズキレンタルサービスが運営するレンタルバイクサービス「レンタル819」は、英国の老舗モーターサイクルブランド・トライアンフの『SPEED400』のレンタルサービスを、全国20店舗で開始した。

【画像全3枚】

同サービスは「トライアンフは知っている。でも、まだ走りは知らない。」というユーザーに向けて、購入前の体験としても、気軽な週末の一台としても利用しやすい内容となっている。

SPEED400は排気量398cc、車両重量約170kg、シート高790mmの軽量モデルだ。市街地での取り回しから週末のショートツーリングまで楽しみやすく、普通二輪MT免許があれば運転できる。

レンタル料金は4時間1万3860円から。まとまった休みがなくても気軽に利用できるのが特徴だ。

レンタル可能な全国20店舗は、【北海道】新千歳空港店・函館店【東北】秋田店【関東】北軽井沢店・鳩ケ谷店・池袋店・落合南長崎駅前店・八王子大塚店・お台場店・大田店・東名横浜店【近畿】大津店・京都中央店・関西国際空港店【九州】福岡空港国内ターミナル店・博多店・福岡城南店・熊本空港店・大分店・鹿児島空港店、だ。

なお、整備・修理等により一時的に予約画面に表示されない場合がある。

《森脇稔》

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