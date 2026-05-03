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レンタル819、八王子大塚店をオープン…関東ツーリングの新拠点に

「レンタル819八王子大塚」
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オートバイの全国レンタルサービス「レンタル819」を展開するキズキレンタルサービスは、4月23日、東京都八王子市に「レンタル819八王子大塚」をオープンした。

新店舗は、中央自動車道や圏央道へのアクセスに優れた立地で、中央自動車道・国立府中インターより車で14分の場所に位置する。高尾山や奥多摩、湘南、秩父、富士五湖方面など、関東を代表するツーリングエリアへの出発拠点として利用できる。都心からもアクセスしやすく、自然豊かなエリアでのツーリングを気軽に楽しめる立地だ。

店舗の所在地は東京都八王子市大塚624-1。

なお、本店舗は2021年7月より営業してきた「レンタル819イオン海老名」からの移転に伴い開設される新拠点だ。「レンタル819イオン海老名」および「e-TRAIL PARK海老名」は、イオン海老名ショッピングセンターの改装工事に伴い、5月17日をもって閉店する。

レンタル819はサービス開始から20年目を迎え、北海道から沖縄まで全国に展開するオートバイのレンタルサービスだ。約3000台・全国106店舗のラインアップを誇り、全車両に任意保険が加入済み。オプションの車両補償やまもライド補償も用意されており、万が一の際も安心して利用できる。

《森脇稔》

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