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エヴァンゲリオンレーシング × レンタル819、初号機・2号機・零号機ラッピングバイクを全国空港近隣店舗で期間限定レンタル

「エヴァンゲリオンレーシング × レンタル819 AIRPORT TOUR 2026」
  • 「エヴァンゲリオンレーシング × レンタル819 AIRPORT TOUR 2026」
  • エヴァRT 初号機 YZF-R7（YAMAHA）
  • エヴァRT 2号機 Ninja250（Kawasaki）
  • エヴァRT 零号機 CBR250RR（HONDA）

全国でレンタルバイクサービス「レンタル819」を展開するキズキレンタルサービスは、モータースポーツチーム「エヴァンゲリオンレーシング」とのコラボレーション企画「エヴァンゲリオンレーシング × レンタル819 AIRPORT TOUR 2026」を開催する。

【画像全4枚】

この企画は、エヴァンゲリオン初号機・2号機・零号機をモチーフにした特別ラッピングバイクを、全国の空港近隣店舗で期間限定レンタルできるツアー企画だ。北海道・大阪・福岡・熊本の各エリアを巡回し、旅先で「実際に乗れるエヴァ体験」を提供する。

2025年秋に「レンタル819お台場」で実施した同コラボ車両の貸出はSNSを中心に話題となった。2026年はその反響を受けて展開エリアを拡大し、旅行やツーリングの起点となる空港近隣店舗を巡回する形で実施する。

空港近隣というアクセスしやすい立地を活かすことで、旅先での移動やツーリングそのものを、エヴァンゲリオンレーシングの世界観に触れる特別なライディング体験へと変えることを目指す。

実施店舗と期間はレンタル819新千歳空港が6月6日（土）～7月5日（日）、レンタル819大阪国際空港が9月5日（土）～9月27日（日）、レンタル819福岡空港国内ターミナルが10月10日（土）～11月8日（日）、レンタル819熊本空港は11月14日（土）～12月6日（日）だ。

なお、車両は予告なく変更となる場合があり、各店舗により貸出状況が異なる場合がある。

「エヴァンゲリオンレーシング」は、ラナ エンタテインメントが「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」とのプロモーションタイアップにより結成したレーシングチームで、バイク・四輪レース・イベントなど多方面で活動を展開している。

《森脇稔》

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