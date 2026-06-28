ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

レンタル819、台湾モーターサイクルショー2026出展へ…訪日バイクツーリング提案

レンタル819が台湾モーターサイクルショー2026出展
  • レンタル819が台湾モーターサイクルショー2026出展

レンタルバイクサービス「レンタル819」は、7月10日（金）から12日（日）まで、台湾・台北市の南港展覽館 二館で開催されるバイク専門展示会「2026 國際重型機車展（台湾モーターサイクルショー）」に出展する。

台湾ではバイク文化が日常に根付いており、レジャーとしてのツーリングを楽しむライダーも多い。一方、訪日旅行における移動手段は鉄道・バス・レンタカーが中心で、レンタルバイクを活用した日本ツーリングはまだ十分に認知されていない。

レンタル819は今回の出展を通じ、台湾のライダーに「日本各地への旅をバイクで。」というオーバーツーリズムを回避できるバイクならではの選択肢を直接発信する。

出展ブースでは、全国店舗網・空港近隣店舗・予約方法・利用の流れなどを紹介し、台湾から訪日するライダーがレンタルバイクを利用するまでの導線をわかりやすく案内する。

今回の出展では、台湾でも高い認知を持つ「エヴァンゲリオンレーシング（EVA Racing）」とのコラボレーションを活用し、ブース来場者との接点づくりを図る。

日本国内では、EVA Racingコラボバイクを全国の空港店で期間限定展開する予定だ。展開予定店舗と期間は、新千歳空港店が2026年6月6日～7月5日、

大阪国際空港店が2026年9月5日～9月27日、福岡空港国内ターミナル店が2026年10月10日～11月8日、熊本空港店が2026年11月14日～12月6日。

台湾から日本を訪れるライダーに対し、空港到着後すぐにレンタルバイクで旅を始められるレンタル819ならではの体験を提案する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レンタル819

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews