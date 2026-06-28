レンタル819、台湾モーターサイクルショー2026出展へ…訪日バイクツーリング提案

レンタルバイクサービス「レンタル819」は、7月10日（金）から12日（日）まで、台湾・台北市の南港展覽館 二館で開催されるバイク専門展示会「2026 國際重型機車展（台湾モーターサイクルショー）」に出展する。

台湾ではバイク文化が日常に根付いており、レジャーとしてのツーリングを楽しむライダーも多い。一方、訪日旅行における移動手段は鉄道・バス・レンタカーが中心で、レンタルバイクを活用した日本ツーリングはまだ十分に認知されていない。

レンタル819は今回の出展を通じ、台湾のライダーに「日本各地への旅をバイクで。」というオーバーツーリズムを回避できるバイクならではの選択肢を直接発信する。

出展ブースでは、全国店舗網・空港近隣店舗・予約方法・利用の流れなどを紹介し、台湾から訪日するライダーがレンタルバイクを利用するまでの導線をわかりやすく案内する。

今回の出展では、台湾でも高い認知を持つ「エヴァンゲリオンレーシング（EVA Racing）」とのコラボレーションを活用し、ブース来場者との接点づくりを図る。

日本国内では、EVA Racingコラボバイクを全国の空港店で期間限定展開する予定だ。展開予定店舗と期間は、新千歳空港店が2026年6月6日～7月5日、

大阪国際空港店が2026年9月5日～9月27日、福岡空港国内ターミナル店が2026年10月10日～11月8日、熊本空港店が2026年11月14日～12月6日。

台湾から日本を訪れるライダーに対し、空港到着後すぐにレンタルバイクで旅を始められるレンタル819ならではの体験を提案する。