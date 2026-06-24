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『ジムニー』などスズキの5MT車をスパルタンに演出！ HKS「カーボンシフトノブ」発売

HKSの「カーボンシフトノブ」
  • HKSの「カーボンシフトノブ」
  • HKSの「カーボンシフトノブ」
  • シフトパターンシール

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）から『ジムニー』シリーズほかのスズキ車に適合する「カーボンシフトノブ」が新発売。5MT車専用で、税込価格は1万9250円。

【画像】HKSの「カーボンシフトノブ」

同製品は、カーボンファイバー本体とアルミ削り出しカラーで構成されており、コクピットをスパルタンに演出する仕上がりとなっている。純正樹脂パーツへ差し込み、止めネジで固定する構造が採用されており、表面に露出した止めネジのメカニカルな外観も走りの雰囲気を高める要素として取り入れられている。

また、レッドカラーアルマイトのラインが施されており、インテリアのワンポイントとして機能する。

HKSの「カーボンシフトノブ」HKSの「カーボンシフトノブ」シフトパターンシールシフトパターンシール

球部直径はΦ47、サイズはL55×W55×H80mm、重量は0.20kg。シフトパターンシール（5MT、右下リバース）も付属する。

適合車種はスズキ『ジムニー』（JB64W 2018年7月～）、『ジムニーシエラ』（JB74W 2018年7月～）、『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）の各5MT車のほか、『アルトワークス』（HA36S 2015年12月～2021年12月）の5MT車（ワークス以外のHA36Sは不可）、『スイフト』（ZC83S 2017年1月～2023年11月）の5MT車にも適合する。

《ヤマブキデザイン》

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