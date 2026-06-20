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梅雨の季節！ 頼りになるカーアクセサリーはこれだ…土曜ニュースランキング

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6月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、梅雨の季節に頼りになるカーアクセサリーに注目が集まりました。


1位） 雨の季節、濡れた傘をすっきり収納！ 車内快適「傘入れ」［特選カーアクセサリー名鑑］（2026年06月14日公開）186 Pt.

キラリと光る利点を備えた秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、梅雨の季節に頼りになる「傘入れ」を計4品、お見せする。濡れた傘をそのまま車内に放置しておくことを気持ち悪いと感じていたのなら、これらのチェックをぜひに。
キラリと光る利点を備えた秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介





2位） 新東名・NEOPASA浜松で「“航空祭”フェスティバルIV」開催！ 6月13日から（2026年06月12日公開）167 Pt.

中日本エクシスとドリーム・キャンバスは、6月13日から21日の間、新東名高速道路のNEOPASA浜松（下り）で、「“航空祭”フェスティバルIV in NEOPASA浜松（下り）」を開催する。
航空自衛隊やブルーインパルスの魅力を体感できる企画を展開







3位） トヨタが『カローラクロス・ピックアップ』開発中か？ 日本市場でヒットの予感（2026年06月17日公開）144 Pt.

数か月前から、トヨタが世界戦略SUVの『カローラクロス』をベースとした新型ピックアップトラックを開発している、との観測が自動車業界で浮上している。開発車両とみられるプロトタイプがブラジルで目撃されたとの情報もある。
『カローラクロス』をベースとした新型ピックアップトラック





4位） メルセデスベンツ『Cクラス』新型、約1060万円から欧州受注開始…航続762kmのEVに（2026年06月17日公開）71 Pt.

メルセデスベンツは、全面刷新した電動『Cクラス』の受注を欧州で開始した。
「イノベーション140周年」の象徴的な新モデル





5位） トヨタ自動車、正社員の平均年収初の「1000万円超え」［新聞ウォッチ］（2026年06月16日公開）60 Pt.

国内企業として初めて2026年3月期の売上高が50兆円を超えたトヨタ自動車の正社員の平均年収が、ようやく1000万円を超えたという。工場従業員を多く抱える日本車メーカーで「1000万円超え」は初となるそうだ。
競争力を高めるため、給与を増やして優秀な人材を確保する動き


《奥山 輝》

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