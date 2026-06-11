日産のピックアップトラック『フロンティア』、「スポーツエディション」米国発表…オフロード性能を強化

日産自動車は、ピックアップトラック『フロンティア』の「スポーツエディション」を米国で発表した。今夏の終わり頃にディーラーへの到着が始まる予定で、価格は夏の初めに公表される。

【画像】日産『フロンティア』の「スポーツエディション」

日産『フロンティア』の「スポーツエディション」

『フロンティア・スポーツエディション』は、以前に好評を博した「ダークアーマー」パッケージに続く新たな特別モデルだ。オールテレーンタイヤ、アルミ製スキッドプレート、フォグランプ、フロントアクセントライティングといったオフロード向けの装備を標準で備える。

外観では専用の「スポーツ」グラフィック、17インチのオフロードスタイルホイール、ブラックのドアミラー・ロアバンパー・グリルを採用した。

日産『フロンティア』の「スポーツエディション」

インテリアはイエローアクセントを取り入れた2トーン仕様となっており、個性的なスタイルを演出する。

ベースとなるのは「SV」グレードで、ラインアップの中間に位置づけられる。フロンティアは2種類のボディスタイル、4つのグレード、2種類のベッド長を用意しており、幅広いユーザーに対応している。

カスタマイズ需要にも応える仕様となっており、2025年にはフロンティア向けの「ニスモ・リフトキット」がニスモアクセサリーの中で最も売れた商品となった。スポーツエディションはニスモ・オフロードのアクセサリーラインとの組み合わせにより、さらなるカスタマイズが可能だ。

パワートレインは、ミドルサイズトラッククラスで自然吸気エンジンとして最強となる3.8リットルV6エンジンに9速オートマチックトランスミッションを組み合わせる。最大牽引能力は約3175kg（7000lb）だ。

フレームにはボディ・オン・フレーム構造と高張力鋼を採用し、悪路走行や繰り返しの使用に耐える耐久性を確保している。過去10年間に販売されたフロンティアの92%が現在も走り続けているというデータが、その信頼性を裏付けているという。