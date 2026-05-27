ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

キヤノンITS、MBD・AUTOSAR・vehicleAPIなど4テーマで展示…人とくるまのテクノロジー展 2026

3Dソリューション
  • 3Dソリューション

キヤノンITソリューションズは、5月27日から29日に横浜、6月17日から19日に名古屋で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」、およびオンライン開催（5月19日～7月1日）に出展する。

キヤノンITSは複合機やデジタルカメラなどのキヤノン製品にとどまらず、車載機器・産業機器・医療機器など幅広い分野の組込みソフトウェア開発を手がけてきた。今回の展示では、車載システム開発の最新トレンドに対応した4テーマを紹介する。

■モデルベース開発（MBD）

シミュレーションを活用し、要件定義から実装・評価までを一貫して支援する手法だ。早期の課題検出や手戻り削減、品質向上を実現する。MILS・SILS・HILSなど各種シミュレーション構築や自動化による評価効率の向上にも対応する。

■次世代プラットフォーム（AUTOSAR AP／CP）

自動車のソフトウェア化が加速する中、SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）の基盤として重要性が増すAUTOSARに対応する。ソフトウェアスタックの再構築やアプリケーション開発・インテグレーション、ECU開発、ソフトウェアリプログラミングなどを支援する。

■データ利活用基盤

走行データをリアルタイムで収集・可視化・分析するための基盤を展示する。低遅延かつ欠損のないデータ伝送を実現し、車両データ（CAN）・アナログ信号・カメラ映像など多様なデータに対応する。クラウド連携（AWS対応）も備え、PoC用途から本格運用まで対応可能なスケーラブルな構成となっている。

■vehicleAPI×センシング

販売後の車両のソフトウェアをアップデートすることで機能を追加・変更できる取り組みを体験できるデモを実施する。3種類のアップデートをその場で選択でき、ライトの点灯方式の変更、LiDARによる周辺監視、カメラ映像を使った物体情報のタブレット表示といった機能の切り替わりを確認できる。

展示ブースでは各技術の特徴や導入効果をデモや事例を交えて紹介する。リアル開催の会場はパシフィコ横浜 ノース（ブース番号N89）とAichi Sky Expo・愛知県国際展示場（ブース番号74）。主催は公益社団法人自動車技術会だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キヤノン

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews