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住友電気工業、モビリティと社会インフラ融合の未来を提案…人とくるまのテクノロジー展 2026

住友電工グループブース（イメージ）
  • 住友電工グループブース（イメージ）

住友電気工業は、5月27日（水）～29日（金）にパシフィコ横浜、6月17日（水）～19日（金）にアイチスカイエキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展する。

今回の展示テーマは「モビリティとエネルギー／情報通信の融合」。クルマを単なる移動体ではなく社会インフラの一部として捉え直した次世代モビリティ社会の姿を提案するとともに、同社グループの車載製品群を一堂に紹介する。

同社グループはワイヤーハーネスをはじめとする車載分野で培ってきた技術を基盤に、情報通信・エネルギー・センシング・材料・電子電装技術を融合し、モビリティの新たな価値創出に取り組んでいる。

壁面グラフィックと体感コーナーを通じて、モビリティと社会インフラ（エネルギー／情報通信）がつながる未来の将来像を紹介する。来場者が直感的に世界観を理解しながら、それを支える同社グループの技術・製品に自然に触れられる構成とする。

クルマの進化を「高機能化」「電動化」「社会インフラ連携」の3つの観点で捉え、各分野のソリューションを展示する。

【高性能化】は、e-STEALTH／エリアハーネス、車載高速イーサ通信コネクタ、快適性向上防振ゴムなど。

【電動化】は、高圧コネクタ、統合バックアップ電源、e-アクスルマウントなど。

【社会インフラ連携】は、カメラ用同軸コネクタ、車載IoT（イーグルサイト）、定置用蓄電池システム（BESS）などを展示する。

将来の製品化や新事業創出につながる研究開発テーマを紹介するコーナー「未来のたね」を設ける。圧電センサワイヤ、ダイヤモンドNVセンサ、自己修復性ゴム、金属多孔質体などの先端材料・センシング技術を紹介する。

《森脇稔》

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