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日立とAstemo、SDVの「智能化」を加速する運転支援AI開発基盤を共同構築　2026年度末の運用開始

Hitachi Physical AI Day
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  • 日立製作所 デジタル事業開発統括部 Data Studio Senior Data Scientist 諸橋政幸氏（左）、Astemo 技術開発統括本部 次世代モビリティ開発本部 自動運転技術開発部 シニアダイレクター 長塚敬一郎氏（右）
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  • Astemo 技術開発統括本部 次世代モビリティ開発本部 自動運転技術開発部 シニアダイレクター 長塚敬一郎氏
  • 日立製作所 デジタル事業開発統括部 Data Studio Senior Data Scientist 諸橋政幸氏
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自動車産業は今、車両の価値がソフトウェアによって定義され、継続的に更新される「Software-Defined Vehicle（SDV）」への歴史的な転換点を迎えている。

この変革の最前線において、Astemoと日立製作所は2026年5月、車両の「智能化」を加速させる運転支援AIの開発基盤を共同で構築することを発表した。これは単なる技術提携に留まらず、高度な安全性と快適な移動体験を両立させるための、ミッションクリティカルな開発プロセスの刷新を意味している。

◆両社の強みを結集した高度な智能化への挑戦

智能化とは、車両がセンサーやAIを駆使して「考える・判断する・学習する」能力を持つことを指す。

この実現には、Astemoが長年培ってきた「走る・曲がる・止まる」を支える車両統合制御技術と、日立が社会インフラ事業で蓄積してきたデジタルツイン環境や安全思想の融合が不可欠であった。SDV時代においては、車両が市場に出た後も機能を継続的に進化させる必要があり、AIの学習・検証・展開のサイクルをいかに高速かつ安全に回すかが、メーカー共通の課題となっている。両社は2026年度末までに、AI基盤、データ基盤、データセンターを統合した先進的な開発環境を構築することを目指している。


《レスポンス編集部》

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