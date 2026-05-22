アステモと日立、自動運転車搭載のAI開発基盤を構築へ---デジタルツインとフィジカルAIによる開発

株式会社日立製作所とAstemo株式会社は、Software-Defined Vehicle(SDV)時代における安全で快適な移動の実現を見据え、自動運転車両に搭載される運転支援AIの学習・検証・展開プロセスを革新する新たなAI開発基盤を2026年度末までに構築すると発表した。

SDV時代が到来する中、自動車メーカー各社はAIを継続的に進化させるという共通かつ複雑な課題に直面している。両社はこの業界共通の課題に対し、安全思想を設計段階から組み込み、開発プロセスを自律的に進化させる安定的なAI開発基盤の提供が不可欠と判断。Astemoが持つ車両統合制御・AI技術と、日立がミッションクリティカル領域で培ったデジタルツイン環境・秘匿情報管理技術・フィジカルAIの社会実装力を結集し、AI基盤、データ基盤、データセンターを統合した先進的な開発環境として構築する。

フィジカルAIと自律的開発サイクル

本基盤では、実走行データと、現実では再現困難なシナリオをデジタルツインで創出した膨大なデータを組み合わせる。

部品の劣化や性能のばらつき、急なブレーキ操作といった複合的な物理条件を精緻に再現してAIに学習させることで、高度な安全性と人間が心地よいと感じる自然な運転挙動の両立を追求する。

また、AIモデルの改善から仮想環境での検証、車両への実装までを一気通貫で実行する開発サイクルを確立する。実車両向けテスト項目の自動生成やエージェンティックAIの活用によりソフトウェア開発プロセスそのものの自動化を進め、各国・地域の法規制や交通環境の変化にも継続的かつ迅速に対応できる体制を整える。

業界共通プラットフォームと産業横断エコシステムへ

Astemoは本基盤をIoVプラットフォームのさらなる強化につなげるとともに、将来的には自動車メーカーやサプライヤーへの共通プラットフォームとして展開する方針だ。

AIの判断プロセスを可視化してブラックボックス化を防ぐオープンなプラットフォームとして提供することで、パートナー企業が車両技術やサービス開発といった付加価値領域に集中できる環境づくりを支援する。

さらに両社は、本基盤を起点に物流・エネルギーなど多様な分野へも展開し、産業の垣根を越えたデータ連携を促進することで、横断的に社会価値を生み出すエコシステムの形成を目指す姿勢だ。

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アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る

5月26日（火）には「実装」と「販売」の両輪でAIロボット市場を開拓している、アイリスオーヤマを筆頭としたアイリスグループによる「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」を開催。

同グループの実績は、清掃ロボットを中心に導入企業7,000社以上、累計出荷台数は22,000台以上にのぼり、急成長を遂げています。

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ヒューマノイドは産業を変えるか トロンが語る「デジタルツイン×フィジカルAIが導くロボット実装の未来」

産業の現場において「フィジカルAI」や「ヒューマノイド」の社会実装が始まる中、その前提となるデジタルツインやシミュレーション環境の重要性が急速に高まっています。

本セミナー「ヒューマノイドは産業を変えるか トロンが語る「デジタルツイン×フィジカルAIが導くロボット実装の未来」では、製造業向けに先端技術の橋渡しを行うトロン株式会社の和嶋社長を迎え、フィジカルAIやヒューマノイド時代の自動化の最前線を解説します。

「ヒューマノイド導入には何が必要なのか」「なぜ今デジタルツインが重要なのか」「これから日本企業はどう対応すべきか」など、いま製造・物流業が直面する重要テーマについて掘り下げます。

さらに、今話題のヒューマノイドに対する同社のアプローチや、実用化に向けた現状と可能性についても解説していただきます。

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