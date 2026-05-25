電動化・自動運転向けソリューション、TEコネクティビティが紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026　

コネクティビティおよびセンサ分野の技術を手がけるTEコネクティビティは、5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

テーマは「Innovation Driving Productivity」で、ブース番号はNo.522（展示ホールA）だ。

自動車業界では、電動化や自動運転の進展に加え、車載ネットワークの高度化、次世代アーキテクチャへの進化、そして開発・生産工程における効率化への要求が高まっている。こうした変化に伴い、コネクタおよびセンサ部品には、小型化・軽量化・高速通信・低圧および高電圧対応など、多様な性能が求められている。

TEコネクティビティはグローバル市場で培った技術と知見をもとに、車両設計から生産現場に至るまでの幅広い課題に対応する接続ソリューションを提案する。

主な展示内容のひとつが低圧コネクタソリューションだ。小型化・軽量化・作業性向上を実現する低圧用コネクタを展示する。無はんだ接続のピアッシングやプレスフィット技術も紹介し、ゾーンアーキテクチャに最適化された接続ソリューションを提案する。

高速通信ソリューションでは、車載ネットワーク、インフォテインメント、ADAS用途に対応する高速通信ソリューションを紹介する。自動運転に求められる高速伝送技術を備えた同軸および差動コネクタシステムを展示する。

Eモビリティソリューションでは電動化を支える高電圧・大電流対応のパワートレインをはじめ、補機システムや各地域に対応する充電インレットを紹介する。

二輪向けソリューションでは、各国で強化が進む環境規制・安全規制、電動化に伴う車両仕様の高度化に対応した製品を提案する。小型・防水製品を中心に、環境に配慮したソリューションを展示する。

また、フレキシブルプリント基板（FPC）／フレキシブルフラットケーブル（FFC）ピアッシング機のデモンストレーションも実施し、実装・組み立て工程における効率化や作業性向上に寄与する技術を紹介する。

TEコネクティビティは約130カ国で、1万名のエンジニアを含む9万名以上の従業員を擁するインダストリアル・テクノロジーリーダーで、「EVERY CONNECTION COUNTS」の理念のもと、モビリティ産業の発展を支える技術パートナーとして生産性向上とコスト最適化への貢献を目指している。