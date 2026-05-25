ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SDV・AI時代の開発・検証環境、dSPACE Japanが紹介…人とくるまのテクノロジー展 2026

dSPACE Japanのブースイメージ
  • dSPACE Japanのブースイメージ

dSPACE Japanは5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展する。

近年、車両開発はソフトウェアディファインドビークル（SDV）化とAI活用の進展により、開発スピードと品質を同時に高いレベルで求められる時代に突入した。一方で、開発フェーズが分断されたままでは、高速化した開発に検証が追いつかず、手戻りや属人化が課題となっている。

同社ブースでは「SDV・AI時代の開発を、開発・検証環境から支える」をテーマに、個別のテストツールではなく、「開発者がテストしながら前に進める」ための一貫した開発・検証基盤を紹介する。

dSPACEは、コネクテッドカー、自動運転車両、電気自動車の開発に必要なシミュレーションおよび妥当性確認のソリューションを提供するグローバル企業だ。自動車メーカーやサプライヤが実車試験の前にソフトウェアやハードウェアの各種コンポーネントをテストする際に活用されている。

自動車産業のほか、航空宇宙、産業オートメーションなど幅広い分野でも開発パートナーとして採用されている。ドイツのパーダーボルンに本社を置き、米国、イギリス、フランス、日本、中国、インドなど世界各国に拠点を持ち、2900名以上の従業員が製品・サービスを提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews