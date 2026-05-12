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ミシュラン新スタッドレス『X-ICE SNOW+』全97サイズで登場、転がり抵抗5.6％低減・長寿命設計

ミシュランの新スタッドレスタイヤ『X-ICE SNOW+』
  • ミシュランの新スタッドレスタイヤ『X-ICE SNOW+』
  • 「フレックス-アイス3.0 トレッド コンパウンド テクノロジー」
  • 「マックスタッチ コンストラクション」
  • 「ロング ラスティング トレッド デザイン」
  • 「ピアノ アコースティック チューニング テクノロジー」
  • 「ニューサイドウォール デザイン」
  • 「ピアノ アコースティック チューニング テクノロジー」
  • 製品性能　対比イメージ

日本ミシュランタイヤは、新スタッドレスタイヤ、ミシュラン『X-ICE SNOW+（エックス アイス スノー プラス）』を8月1日より順次発売する。価格はオープン。16インチから22インチまで全97サイズがラインナップされている。

【画像】ミシュランの新スタッドレスタイヤ『X-ICE SNOW+』

X-ICE SNOW+は、氷雪路での高いグリップ性能を維持しながら、ドライやウェット路面での走行安定性と快適性にも配慮されたスタッドレスタイヤだ。前モデルと比較してウェットブレーキング性能が約7.3％向上しており、冬道のさまざまな路面状況で安定した安心感が提供される。

「ロング ラスティング トレッド デザイン」「ロング ラスティング トレッド デザイン」

さらに耐摩耗性能が約25％改善され、転がり抵抗も約5.6％低減されている。低燃費性能に加えて、摩耗が進んだ後も性能が落ちにくい設計が施されており、装着初期から使用限界まで安心して使用できる。

ガソリン車やハイブリッド車、EVまで幅広い車両に対応しており、ミニバンやSUVなど多様な車種に適合するサイズがそろえられている。性能試験にはトヨタ『ノア』やトヨタ『カローラ』が使用され、一般道での2万kmを超える走行テストなどで性能が実証されている。

「フレックス-アイス3.0 トレッド コンパウンド テクノロジー」「フレックス-アイス3.0 トレッド コンパウンド テクノロジー」

極低温でもしなやかさを失わない「フレックス-アイス3.0トレッドコンパウンドテクノロジー」により、氷雪路でのグリップ力とドライやウェット路面での性能向上が両立されている。また、内部構造の最適化により接地圧分布を均一にする「マックスタッチコンストラクション」が取り入れられ、偏摩耗が抑制されて高いロングライフ性能に貢献している。さらに、サイズの異なるブロックを最適に配置する「ピアノアコースティックチューニングテクノロジー」により、不快な周波数の音が効果的に低減され、優れた静粛性がもたらされている。

トレッドパターンには、新品時から摩耗時まで形状が大きく変化しないフルデプスサイプが採用されている。サイドウォールには雪の結晶をモチーフにした洗練されたデザインが施され、高級感も演出されている。

《ヤマブキデザイン》

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