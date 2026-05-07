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『カローラクロス』で海辺の週末を楽しむ、コンセプトカーを林テレンプが出展へ…FIELD STYLE TOKYO 2026

・林テレンプが5月9日からのFIELD STYLE TOKYO 2026に出展する

・カローラクロス コンセプトカーを中心に、アウトドア志向の体験価値を提案する

・Webアンケートを実施し、一般ユーザーの声を製品開発に活かす方針だ

カローラクロス コンセプトカー
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林テレンプは、5月9日から東京ビッグサイトで開催される日本最大級のアウトドア＆ライフスタイルイベント「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展する。

【画像】カローラクロス コンセプトカー

同社は自動車内装部品の総合企業で、これまで主にBtoB領域で事業を展開してきた。今回の出展は、一般ユーザーのリアルな声を直接聞き、今後の製品開発や顧客提案に活かす狙いだ。

展示では、アウトドア志向のヤングファミリーやペット連れの来場者を主なターゲットに、車内外の快適性や使い勝手、素材感などを来場者とのコミュニケーションで確認する。

カローラクロス コンセプトカーカローラクロス コンセプトカー

中心となるのは「カローラクロス コンセプトカー」。テーマは「Weekend Coast」で、海辺の週末の心地よさを車内空間で表現した。キャビンスペースでは素材やレイアウト、細部の機能性に工夫を加え、海風や砂浜をイメージした色・柄を採用し、清涼感と上質感を両立したという。

ラゲッジスペースには、気軽なアウトドアを楽しむアイテムを搭載する。ペット連れの家族が「移動」だけでなく「滞在」まで快適に過ごせる新しいカーライフを提案する。

同社はブランドを一般ユーザーに広く知ってもらうとともに、他出展社や異業種ブランドとの関係構築も目指す。会場ではWebアンケートを実施し、回答者にはノベルティをプレゼントするなど双方向のコミュニケーションを重視する。

イベント概要は、会期が5月9日（土）と10日（日）、会場が東京ビッグサイト。出展場所は西展示棟1F 西2ホール、216区画だ。

《森脇稔》

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