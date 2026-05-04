恒例のチャリティライド「DGR2026」が5月17日に開催、バイカーズパラダイスが参画

世界同時開催のグローバルチャリティイベント「DGR2026（ザ・ディスティングイッシュド・ジェントルマンズ・ライド）」の首都圏大会「DGR 2026 TOKYO CENTRAL」が、5月17日に東京都江戸川区のカヌースラロームセンターで開催される。バイカーズパラダイスがプロデュースとして参画することが明らかになった。

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DGRは、男性のメンタルヘルス支援および前立腺がん研究の認知向上と寄付を目的に、世界中のライダーがクラシックスタイルの装いで参加するチャリティライドだ。2025年には108カ国・1000以上の都市で約12万7000人が参加し、760万ドル以上の寄付を集めた。今年で15回目を迎える。

参加できる車種はモダンクラシックバイクであればメーカーや車種の制限はない。イベントの特徴は「ダッパー（こだわりとスタイリッシュさ）な装い」で参加する点にあり、女性も大歓迎だ。スーツスタイルに限らず、こだわりのアイテムを身に着けて参加することでイベントをより楽しめる。近年はSNS映えするスタイルが若いライダー層からの支持を集めている。

「All bikers@DGR 2026 Tokyo Central 」フォトブック制作イメージ

主なコンテンツとして、フォトブック制作、お台場エリアでのパレードラン、プレミアムチャリティオークションのほか、フード＆ドリンクサービスも。

フォトブック制作は、来場者全員の写真を収録した特別フォトブック「All bikers @ DGR 2026 Tokyo Central」を制作する。会場には多数のプロカメラマンを配置し、「撮られるイベント」としての体験を提供。コラムも含めた記念の一冊をイベント当日より予約販売する。

フード＆ドリンクでは、ユナイテッドカフェが出店し、来場者全員にコーヒー1杯を無料提供するほか、キッチンカーエリアも展開する。

お台場、有明をパレードラン（イメージ）

このほか、トラベル＆レジャー、プロト、ジャックスカード／オールドファン、ミツバサンコーワ、ソニック、ベル、ピークデザイン、シンイチロウ アラカワ、コロンビア葉巻、エスビーアイ日本少額短期保険＜アクサ生命＞、モトナビ朝ツー部、造形社 SRミーティングなど多彩なブランドが出展予定だ。

DGR 2026 TOKYO CENTRALは、5月17日（日）10時00分～16時00分、カヌースラロームセンターで開催。参加費は無料で、コーヒー1杯無料サービス付き。事前エントリーが必要となる。