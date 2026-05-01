街乗りのツーリングもファッショナブルに、オージーケーカブト『カムイ5』に新グラフィック「ヴェルタ」登場

オージーケーカブトがフルフェイスヘルメット「KAMUI-5（カムイ5）」に新たなグラフィックモデル「KAMUI-5 VELTA（カムイ5 ヴェルタ）」を追加。税込み価格は4万9500円で、販売開始は5月中旬より。

【画像】『カムイ5 ヴェルタ』のカラーラインアップ

「ヴェルタ」はヘルメットをよりファッショナブルに楽しめる洗練されたグラフィックデザインを採用。「KAMUI-5」の文字を大胆にあしらいつつ、上質なデザインへとまとめている。ライダーの個性をさりげなく引き立て、街乗りからツーリングまで幅広いシーンで存在感を放つ。優れた快適性と融合し機能美とデザイン性を高い次元で両立したモデルとなっている。

ベースとなる「カムイ5」は、紫外線（UV）99％カットに加え、日射熱によるヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線（IR）74％カット素材の「CF-2 UICシールド（UICクリア）」を標準装備。

カムイ5 ヴェルタ（フラットオリーブイエロー）

また、照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、大型のインナーサンシェード、上下2段階の切り替えが可能なチンベンチレーション、歪みを抑えつつ安定した作動性と高い密閉性能を両立した2軸ラチェット機構、スムーズな着脱とフィット感を両立する新設計内装など、快適の常識を塗り替える新世代のフルフェイスモデルだ。

カラーは、フラットオリーブイエロー、ホワイトレッド、フラットブラックグレーの3色を用意。2シェル5サイズ展開で、サイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）の5サイズをラインナップする。

カムイ5 ヴェルタ（フラットオリーブイエロー）

カムイ5 ヴェルタ（フラットブラックグレー）

カムイ5 ヴェルタ（ホワイトレッド）