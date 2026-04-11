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オージーケーカブトのシステムヘルメット『RYUKI』、トライバル模様の新グラフィック「ノトラ」登場

オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（パールホワイトブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）
  • オージーケーカブト RYUKI NOTRA（フラットブラック）

オージーケーカブトの軽量・快適・高機能なシステムヘルメット『RYUKI（リュウキ）』に新グラフィック「NOTRA（ノトラ）」が追加された。税込み価格は4万9500円。販売開始は4月下旬より。

【画像】オージーケーカブト RYUKI NOTRA

今回追加の「ノトラ」は、トライバル模様と鋭いラインを組み合わせたグラフィックが特徴で、カラーはフラットブラックとパールホワイトブラックの2色展開。

RYUKIは、チンオープン機能を装備したシステムヘルメットで、スタイルと強度を両立するエッジの効いたデザインが特徴だ。独自の空力デバイス「ウェイクスタビライザー」や、スタイルと強度を両立するエッジを効かせたシェイプが特徴的な帽体を採用している。

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スモークレンズ効果で眩しさを低減する「CM-2インナーサンシェード」機能や、赤外線（IR）カット素材を使用した「CM-2-P UICシールド（UICクリア）」を装備しながら、従来モデルよりも大幅な軽量化を実現している。ライダーのさまざまなストレスを軽減し、快適な走行をサポートする多機能なヘルメットとなっている。

また、眼鏡対応チークパッド、内装フル脱着システムなど、多くの便利な機能も備わっている。

サイズはS（55-56cm）、M（57-58cm）、L（59-60cm）、XL（61-62cm）の4サイズを用意。SG規格に適合している。

《ヤマブキデザイン》

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