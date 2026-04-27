ホンダ『オデッセイ』実車カラーを再現、スマホケース発売…自動車用塗料でパールも忠実に表現

エンターテインメントマーケティングは4月27日、ホンダ『オデッセイ』の実車ボディカラーを自動車用塗料で再現したスマートフォンケースを、ホンダオフィシャルライセンス商品として発売した。

ホンダ【画像】『オデッセイ』の実車ボディカラーを自動車用塗料で再現したスマホケース

同社によると、オデッセイ関連商品については以前から多くの要望が寄せられており、今回の商品化に至ったという。

■印刷ではなく「塗装」で色を再現

オブシダンブルー・パール イメージ

市販のスマホケースの多くはCMYKインクによる印刷で着色されているが、この製品は実車のカラー番号をもとに調色した自動車用塗料をスプレー塗装し、ハンドメイドで仕上げている。

印刷では難しいパールやメタリックカラーも実車と同様に再現しており、色の鮮やかさや深みが特徴だ。また、自動車用塗料とコーティング剤を使用しているため、紫外線による変色に強い耐候性と、砂・泥・石などへの防汚性も備える。

■ラインナップは6色

ODYSSEYのボディカラーのスマートフォンケース・カラーラインナップ

オデッセイのカラーラインナップは6色。ダイヤモンドダスト・パール（NH909P）、プレミアムヴィーナスブラック・パール（NH820P）、メテオロイドグレー・メタリック（NH904M）、プラチナホワイト・パール（NH883P）、クリスタルブラック・パール（NH945P）、オブシダンブルー・パール（B588P）だ。

■iPhoneだけでなくAndroidにも対応

国内ではiPhoneとAndroidの利用比率はほぼ半々だが、一般小売店で販売されるスマホケースはiPhone用が中心になりがちだ。この製品はiPhoneに加え、エクスペリア・ピクセル・アクオスなどAndroid各機種にも対応している。

価格は6578円（税込）、素材はポリカーボネイト。販売は同社の公式サイト「muomou SHOP」で行っており、カーディーラーでの販売も検討中だという。