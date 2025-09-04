ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」発売、高級感と機能性のプレミアム仕様

クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセウス」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」
  • クラフトワークスの『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」からホンダ『オデッセイ』（RC4/RC5 2016年2月～）専用LEDアームレスト/コンソールボックス「オデュッセイヤ」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】ホンダ『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」

同製品はフロントシート中間に設置するコンソールボックス。既存モデルから圧倒的な高級感と機能性が盛り込まれたプレミアム仕様として登場した。

大型アームレストを備えた上前面には、押し込み式ドリンクホルダー、小型収納・小銭入れ、大容量収納（観音開き）、両側アシストグリップ、イルミネーション切替スイッチ（タッチパネル）、ワイヤレスユニットスイッチ（タッチパネル）、ワイヤレス充電ユニット、シャッター式収納、電源用シガーソケットを装備。

また、後部座席向けには開閉式ドリンクホルダー（2個）、シガーソケット、下方収納ボックス、USBポート2種（タイプA/タイプC）も装備。

3か所の収納スペースは、小物から洗車グッズまで幅広く収納が可能。大容量収納は2分割されているため小物の仕分けに便利で、観音開き式のアームレスト兼用のフタは片側のみ開けてアクセスすることもできる。

傾斜がついてスマートフォンが滑り落ちにくいワイヤレス充電ユニットは、タッチパネルでON・OFFが可能。USB電源はタイプAとタイプCを各2ポート搭載し、18Wの電力供給に対応する。

アームレストは大型なので助手席からでも使用でき、肩の緊張を和らげてリラックスしたドライブをサポートする。

搭載したLED照明機能は、気分に合わせて4パターンの点灯パターンから選択でき、車内の雰囲気を変えて、夜のドライブにワクワク感をプラスできる。

本体はABS製で、アームレスト部はPUマイクロファイバーレザー＋ウレタン。カラーはブラックのみ。実売税込み価格は税込み7万2000円～8万5300円。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ オデッセイ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES