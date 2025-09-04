ホンダ『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」発売、高級感と機能性のプレミアム仕様

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」からホンダ『オデッセイ』（RC4/RC5 2016年2月～）専用LEDアームレスト/コンソールボックス「オデュッセイヤ」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】ホンダ『オデッセイ』専用コンソールボックス「オデュッセイヤ」

同製品はフロントシート中間に設置するコンソールボックス。既存モデルから圧倒的な高級感と機能性が盛り込まれたプレミアム仕様として登場した。

大型アームレストを備えた上前面には、押し込み式ドリンクホルダー、小型収納・小銭入れ、大容量収納（観音開き）、両側アシストグリップ、イルミネーション切替スイッチ（タッチパネル）、ワイヤレスユニットスイッチ（タッチパネル）、ワイヤレス充電ユニット、シャッター式収納、電源用シガーソケットを装備。

また、後部座席向けには開閉式ドリンクホルダー（2個）、シガーソケット、下方収納ボックス、USBポート2種（タイプA/タイプC）も装備。

3か所の収納スペースは、小物から洗車グッズまで幅広く収納が可能。大容量収納は2分割されているため小物の仕分けに便利で、観音開き式のアームレスト兼用のフタは片側のみ開けてアクセスすることもできる。

傾斜がついてスマートフォンが滑り落ちにくいワイヤレス充電ユニットは、タッチパネルでON・OFFが可能。USB電源はタイプAとタイプCを各2ポート搭載し、18Wの電力供給に対応する。

アームレストは大型なので助手席からでも使用でき、肩の緊張を和らげてリラックスしたドライブをサポートする。

搭載したLED照明機能は、気分に合わせて4パターンの点灯パターンから選択でき、車内の雰囲気を変えて、夜のドライブにワクワク感をプラスできる。

本体はABS製で、アームレスト部はPUマイクロファイバーレザー＋ウレタン。カラーはブラックのみ。実売税込み価格は税込み7万2000円～8万5300円。