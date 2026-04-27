ポルシェとライアットゲームズ、「ワイルドリフト」提携…バーチャルな『911 GT3』登場へ

ポルシェとライアットゲームズは、モバイルゲーム「リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト」を軸にしたグローバル提携を発表した。

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提携では、ゲーム内の専用コンテンツに加え、現実の体験も組み合わせる。ゲーム内では、バーチャルな『911 GT3』と、ポルシェを想起させるカイ＝サのスキンが登場する。

ゲーム内イベント「ネオン・デアデビル」では、カイ＝サのビジュアル変換（スキン）を共同制作する。モータースポーツ風の見た目や、新しいアニメーションでキャラクターとポルシェのブランドを結びつける。

また、最新のポルシェ911 GT3に着想した専用車両も用意する。スキンと車両は、2026年4月30日から5月28日までの期間限定で提供される。

提携は現実にも広がる。カイ＝サのスキンのデザインに着想した特注のポルシェ911 GT3が、ライアットゲームズとポルシェが主催するイベントで披露される。開催地は米国ロサンゼルスと中国上海のポルシェ・エクスペリエンス・センターだ。

さらに、短編映画も制作する。スペインのバルセロナ近郊で撮影され、ワイルドリフトの世界観を舞台に、911 GT3がカーチェイスの場面で登場する。砂地のオフロード走行を含む性能も見せるとしている。

ライアットゲームズが開発した「リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト」は、モバイル向けのMOBAで、5対5の対戦や、ルーンテラのチャンピオンを集めて編成する仕組みを特徴とする。基本プレイは無料で、世界各地のモバイルアプリで高い評価を得ているとしている。