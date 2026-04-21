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ダンロップ、ESPやセンシングコアなど先進技術を出展へ…ジャパントラックショー2026

ダンロップのジャパントラックショー2026ブースイメージ
  • ダンロップのジャパントラックショー2026ブースイメージ

住友ゴム工業が展開するブランド「ダンロップ」は、5月14日（木）から16日（土）まで、パシフィコ横浜で開催される日本最大のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」に出展する。

DUNLOPブースでは、運送事業者向けパッケージプラン「ECO SMART PLAN（エコスマートプラン、以下ESP）」を中心に紹介する。

ESPは、安全運行を支える商品ラインアップ、タイヤ交換や定期点検を一括管理するフルメンテナンス、車両状態をリアルタイムで可視化するデータソリューションを組み合わせたパッケージプランだ。コスト最適化・業務効率化・安全性向上・環境負荷低減に向けた取り組みをワンストップで提供し、運送事業者の課題解決を総合的に支援する。

展示内容は6項目にわたる。「ソリューション起点の商品開発」では、タイヤ寿命の向上・省メンテナンス・作業時間の短縮を追求した商品ラインアップを紹介する。

「見守りサービス（TPMS・ESP3.0）」では、空気圧・温度管理センサー（TPMS＝Tire Pressure Monitoring System）と、リアルタイムの空気圧・温度情報や点検結果を一元管理するシステム「ESP3.0」を展示する。

「点検・サービス」では、全国のサービス網を活かしたタイヤメンテナンス体制と専用システムを活用した点検サービスを紹介する。

「センシングコア」は、タイヤの空気圧・摩耗状態・荷重・路面状態・車輪脱落予兆などを検知する独自のソフトウェア技術だ。

「更生タイヤ」は、走行により摩耗したトレッドゴムを新しく張り替えて再使用するタイヤで、資源の有効活用につながる。

「サステナブル原材料」では、カーボンニュートラルの実現に向けたサステナブル原材料を活用した商品開発の取り組みを紹介する。

住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一した。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、挑戦するすべての人々の可能性を広げる存在を目指している。

《森脇稔》

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