ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

なぜ1/12？ RCカー黎明期の証言、静音化から世界的競技へ　滝博士

ポルシェ934
  • ポルシェ934
  • ホンダCB1000F
  • 『タミヤニュース』5月号（通巻683）

模型メーカーのタミヤが発行する情報誌『タミヤニュース』5月号（通巻683）が発行された。同誌は同社の広報誌であるが、タミヤの新製品情報にとどまらず、ホビーショップや模型クラブの紹介、世界の博物館リポートなど、模型製作に役立つ幅広い内容を掲載している。

【画像全3枚】

今号で注目されるのは、巻頭エッセイだ。執筆はタミヤRCモデルの生みの親である滝文人氏で、世界初の電動RCカーとされるポルシェ「934」誕生時のエピソードが語られている。

●電動RCカー「ポルシェ934」の誕生と発展

ポルシェ934は1976年12月に誕生した電動RCカーだ。誕生から約50年を経て、現在では世界選手権が開催されるなど、RCカーは一つの模型ジャンルとして世界的に広がった。

長年人気が続く理由として滝氏は、ゲームとは異なる「リセットできない現実性」を挙げる。遠隔操作ながら、コーナリング時の挙動やアンダーステア、オーバーステア、サスペンションのセッティングなどを実車感覚で体験できる点が特徴だ。慣れてくると「G」も感じられるそうだ。

誕生の背景には、当時主流だった1/8スケールのエンジンRCカーがあった。最高速100km/hを超える高性能だったが、騒音の問題から走行場所が限られていた。これを解決する手段として電動化が着想された。滝氏によると、初期モデルは、プラモデルのポルシェ934ボディを流用する条件から1/12スケールで開発されたという。

ホンダCB1000FホンダCB1000F

●ホンダ「CB1000F」を1/12で再現

また、2025年に登場し話題となったホンダの新型二輪車『CB1000F』が早くも1/12スケールでキット化され、誌面で紹介されている。

CBシリーズの系譜を受け継ぐモデルで、本田技研工業の協力のもとキット化された。CBシリーズは1959年のCB92に始まり、CB750FOURやCB750F／900Fなど革新的なモデルを展開してきたホンダの象徴的ブランドだ。

今回の模型は、タミヤでは数年ぶりとなるネイキッドバイクのキット化であり、設計面でも工夫が盛り込まれている。フューエルタンクやフロントフェンダーは一体成形とし、組み立て時の作業負担を軽減。さらに、水冷エンジンの特徴であるラジエターホースは複雑な取り回しを忠実に再現しつつ、表面にメッシュパターンを刻むことで精密感を高めている。


気になる見出し……●模型ファンをたずねて　宇田川大造（『世界の艦船』取締役・編集長）●博物館をたずねて　ロキチャニ国境線軍事博物館●MODEL CLUB　明治大学模型部●新製品の紹介　1/12 オートバイシリーズ No.144 ホンダ CB1000F●シュピールヴァーレンメッセ2026●一度くらいプレリュードに乗ってドライブデートしてみたかったな...と遠い目になりつつホンダ プレリュードのことを語っちゃうヨ　有野篤●空冷ポルシェの饗宴 LUFT TOKYO開催

『タミヤニュース』5月号（通巻683）『タミヤニュース』5月号（通巻683）

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タミヤ

ポルシェ（Porsche）

ホンダ CB1000F

ホンダ（本田技研工業）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES