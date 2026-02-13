ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

タミヤグランプリ、「ホットショット40th」クラス初開催へ…大阪オートメッセ2026

タミヤグランプリイン大阪オートメッセ（イメージ）
  • タミヤグランプリイン大阪オートメッセ（イメージ）

タミヤは、ラジオコントロールカーのレースイベント「タミヤグランプリ イン大阪オートメッセ」を2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪6号館3F Dホールで開催すると発表した。

開催されるクラスは、ツーリングGPX-S、TRF104、NXGEN、ホットショット40thの4クラス。ツーリングGPX-Sはショートホイールベース最速を目指すクラス、TRF104はF1ドライバー気分を味わえるクラス、NXGENはDT-04ワンメイクで一斉にジャンプするクラス、ホットショット40thは懐かしの4WDマシンで駆け抜けるクラスとなっている。

入場券配布は8時15分から西ゲートと6号館屋上駐車場からの入場口前で開始。参加選手1名に1枚の入場券を配布し、小中学生の参加選手には保護者入場券を1枚追加で配布する。会場入場と受付開始は9時から。

レース計測にはMYLAPS RC4 Proトランスポンダーを使用。自身でトランスポンダーを持っていない場合は当日レンタルも可能だが、受付時に登録作業があり入場に時間を要する可能性がある。

タイムスケジュールは、9時45分から練習走行開始、11時から予選1回目、13時から予選2回目、14時30分から決勝レース、17時から表彰式、17時15分から抽選会、17時30分にイベント終了の予定。参加人数や進行状況により前後する場合がある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タミヤ

大阪オートメッセ

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES