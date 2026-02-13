タミヤグランプリ、「ホットショット40th」クラス初開催へ…大阪オートメッセ2026

タミヤは、ラジオコントロールカーのレースイベント「タミヤグランプリ イン大阪オートメッセ」を2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪6号館3F Dホールで開催すると発表した。

開催されるクラスは、ツーリングGPX-S、TRF104、NXGEN、ホットショット40thの4クラス。ツーリングGPX-Sはショートホイールベース最速を目指すクラス、TRF104はF1ドライバー気分を味わえるクラス、NXGENはDT-04ワンメイクで一斉にジャンプするクラス、ホットショット40thは懐かしの4WDマシンで駆け抜けるクラスとなっている。

入場券配布は8時15分から西ゲートと6号館屋上駐車場からの入場口前で開始。参加選手1名に1枚の入場券を配布し、小中学生の参加選手には保護者入場券を1枚追加で配布する。会場入場と受付開始は9時から。

レース計測にはMYLAPS RC4 Proトランスポンダーを使用。自身でトランスポンダーを持っていない場合は当日レンタルも可能だが、受付時に登録作業があり入場に時間を要する可能性がある。

タイムスケジュールは、9時45分から練習走行開始、11時から予選1回目、13時から予選2回目、14時30分から決勝レース、17時から表彰式、17時15分から抽選会、17時30分にイベント終了の予定。参加人数や進行状況により前後する場合がある。