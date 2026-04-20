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ROMANTIC CARS、ヤングタイマー車の物語を共有するカーフェス…5月16日大磯で開催

5月16日（土）に神奈川県大磯町の大磯ロングビーチでカーフェス「ROMANTIC CARS」を開催
  • 5月16日（土）に神奈川県大磯町の大磯ロングビーチでカーフェス「ROMANTIC CARS」を開催
  • 昼間のドライブインシアター
  • お土産チェキ付き・オーナー＆カースナップ

tokyo basic car club（TBCC）は5月16日（土）、神奈川県大磯町の大磯ロングビーチでカーフェス「ROMANTIC CARS」を開催する。

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本イベントは、ヤングタイマー車を中心に、ドライブインシアターを併設する国内初試みとして企画された。車のスペックやグレードではなく、「なぜそのクルマを選んだのか」という個人の物語を共有することを重視する。

参加規模は参加車両200台以上、来場者200～300名を想定する。すでに100台以上の参加エントリーが集まっている。参加方式は事前エントリー制で、電子チケットを用意し不正転売を禁止する。

主催はTBCCで、後援はJ-WAVE。協賛・出展としてATOTO ジャパン、LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS（ランクルマーチャン／トヨタ・コニック・プロ）、モデスタ、RATELWORKS、SAMANSA、グッドワン本州AIS、巴製作所が参加する。

当日は昼間のドライブインシアター、お土産チェキ付きのオーナー＆カースナップ、デジタルZINE、物販ブースやフードトラックなどを実施する。

また、グッドワン本州AISは水素を活用したエンジンクリーニング技術の施工実演を行う。巴製作所はイベントロゴを刻印したオリジナルキーホルダー刻印体験を200個以上用意する。モデスタのブースではカーケア製品の紹介やサンプリングも行う。

イベント名はROMANTIC CARSで、開催時間は11:00～16:00。会場は大磯ロングビーチ第一駐車場（神奈川県中郡大磯町国府本郷）だ。

《森脇稔》

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