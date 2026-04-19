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快適な充電環境を構築するには、ケーブル選びも抜かりなく！ 便利な新個性派［特選カーアクセサリー名鑑］

SEIWA・6way USBケーブル（D656）
  • SEIWA・6way USBケーブル（D656）
  • Kashimura・USB充電＆同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C（AJ-681）
  • Kashimura・USB充電＆同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C（AJ-681）
  • SEIWA・6way USBケーブル（D656）
  • SEIWA・マグネットフラットナイロンケーブルCC 0.5m（D659）
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  • Kashimura・USB充電＆同期ケーブル リール1.2m C-C PD100W BK（AJ-678）
  • Kashimura・USB充電＆同期ケーブル リール1.2m C-C PD100W BK（AJ-678）

ひと工夫が盛り込まれた使える「カーアクセサリー」を、選りすぐって紹介している当コーナー。今回は、USBケーブルの新作を計4品お見せする。車内の充電・給電環境を快適化するには「ケーブル選び」もおざなりにできない。個性豊かな新作が登場している。要チェック。

【画像全8枚】

Kashimura・USB充電＆同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C（AJ-681）Kashimura・USB充電＆同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C（AJ-681）

最初は比較的にスタンダードなタイプのケーブルから。「Kashimura（カシムラ）」の『USB充電＆同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C（AJ-681）』（価格：オープン、実勢価格：1380円前後）を紹介しよう。当品は、USB-A変換コネクタを付属していることを特長とするUSB-CtoC ケーブルだ。

昨今、USB-Cの採用率が高まっているものの、まだまだUSB-Aが採用された機器も多くある。なので両方のケーブルを用意しておきたいところなのだが、当品があればこれ1本でこと足りる。品質も良好だ。TPE素材製で柔らかく、しかしナイロンメッシュケーブルとロングブッシュも採用済みなので折り曲げや断線に強い。

SEIWA・6way USBケーブル（D656）SEIWA・6way USBケーブル（D656）

続いては、さらなる利便性を携えたこちら、「SEIWA（セイワ）」の『6way USBケーブル（D656）』（価格：オープン、実勢価格：1580円前後）をピックアップする。当品はUSB-CtoCのケーブルだが、片側にはUSB-Aの変換プラグが付いていて、もう片側にはUSB-A、Lightning、microUSBの変換プラグが付属している。つまり2×3で計6通りの使い方が可能だ。

家族が乗ったときさまざまな機器の給電・充電が必要となるというのなら、当品は重宝する。しかもPD急速充電にも対応し（CtoCまたはCtoLightning）、データ通信にも使用が可能だ。

SEIWA・マグネットフラットナイロンケーブルCC 0.5m（D659）SEIWA・マグネットフラットナイロンケーブルCC 0.5m（D659）

もう1つ、SEIWAの『マグネットフラットナイロンケーブルCC 0.5m（D659）』（価格：オープン、実勢価格：1680円前後）をお見せしよう。こちらはUSB-CtoCのケーブルなのだが、ケーブル同士がマグネットでくっつくというユニークなひと品。使用しないときにキレイにまとまる。

また厚さ2.5mmのフラットタイプなので、コンソールボックスに機器を入れてケーブルだけ出したときでもフタが閉まる。当品は耐熱耐久性に優れたナイロン編み込みタイプだが、手触りが柔らかなソフトタイプもある。ともに0.5mと1mの2サイズ展開だ。

Kashimura・USB充電＆同期ケーブル リール1.2m C-C PD100W BK（AJ-678）Kashimura・USB充電＆同期ケーブル リール1.2m C-C PD100W BK（AJ-678）

最後に、Kashimuraの『USB充電＆同期ケーブル リール1.2m C-C PD100W BK（AJ-678）』（価格：オープン、実勢価格：1380円前後）をフィーチャーする。当品は使わないときにはケーブルを巻き取れるリール式であることが特長。持ち運びがしやすく収納性も高い。

そして、超高速充電に対応していることもストロングポイント。PD100W充電も行える。長さはほど良い1.2m。折り曲げに強いロングブッシュ構造も採用済みだ。データ転送にも使用が可能。

今回は以上だ。次回以降も注目すべき秀作カーアクセサリーを厳選して紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


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《太田祥三》

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