車のエアコンフィルター交換は必要？ 交換時期や方法、選び方をわかりやすく解説～Weeklyメンテナンス～

車内の空気をきれいに保つには、エアコンフィルターの定期交換が欠かせない。理由は花粉や黄砂、PM2.5を抑えられるからで、DIYでも交換しやすい。

クルマのエアコンには「内気循環」に加えて、家庭用エアコンにはない外気導入機能がある。車外の空気を車内に取り込める便利な機能だが、その際に重要になるのがエアコンフィルターだ。外気を取り込むと、ホコリや花粉、黄砂、PM2.5、小さな虫なども同時に入りやすくなる。それらをろ過して車内の空気環境を整える役目を担っているのがエアコンフィルターである。

◆エアコンフィルター交換が必要な理由

構造としては、外気の導入経路にエアコンフィルターが装着されており、空気はそこを通過して汚れを取り除かれる仕組みになっている。エアコンフィルターには不織布などのろ材が使われ、空気中の汚れをキャッチする。さらに、抗菌・脱臭・アレル物質対策などの機能を備えた製品も用意されている。

設置場所は比較的わかりやすく、一般的には助手席前のグローブボックス裏側にあるケースが多い。交換作業の難易度は高くなく、適合する新品フィルターを用意すればDIY交換も十分可能だ。

長期間交換していないエアコンフィルターを外すと、汚れがびっしり付着していることがある。状態によっては元の色がわからないほど黒ずんでいるケースも珍しくない。大きなごみでは落ち葉や小さな虫、目に見えにくいレベルではチリやホコリ、花粉なども蓄積する。エアコンフィルターがなければ、こうした汚れがそのまま車内に入り込むことになるため、定期交換の重要性は想像以上に大きい。

◆エアコンフィルター交換のメリットと注意点

エアコンフィルターを交換する最大のメリットは、車内の空気を清潔に保ちやすくなることだ。花粉や黄砂が気になる時期はもちろん、普段の通勤や送迎でも快適性の差を感じやすい。さらに、ニオイ対策機能付きや活性炭入りの製品を選べば、エアコン使用時の不快な臭いを抑える効果も期待できる。

一方で、デメリットや注意点もある。まず、長期間放置するとフィルターが目詰まりし、風量低下やニオイの原因になることがある。また、高機能タイプは価格がやや高めで、車種によっては交換時にグローブボックスの取り外しが必要になる。とはいえ、こうした点は交換時期を守る、事前に手順を確認する、用途に合った製品を選ぶことで十分対策できる。

◆DIYでのエアコンフィルター交換方法

空調関連のパーツ交換というと、「難しそう」と感じる人もいるかもしれない。だが、エアコンフィルターは比較的アクセスしやすい位置にあるため、DIY初心者でも挑戦しやすいメンテナンスのひとつだ。

一般的な取り付け位置はグローブボックスの裏側で、エアコンのユニット近くに四角いフィルターホルダーが用意されていることが多い。そこから古いフィルターを取り外し、新しいものに入れ替えるのが基本的な流れだ。工具が不要な車種も多い。

やや手間になるのはグローブボックスの脱着である。車種によっては外さず交換できるが、国産車では数か所のネジやツメを外して作業するケースが一般的だ。見えにくい位置にネジがある場合もあるため、事前に「車種名＋エアコンフィルター交換」などで手順を確認しておくと安心だろう。フィルターの位置と外し方さえ把握できれば、作業時間はそれほどかからない。

交換時期の目安は1年または走行1万km前後が一般的だ。ただし、花粉の多い地域や未舗装路を走る機会が多い車両、外気導入をよく使うクルマは、やや早めの交換を意識したい。

◆純正品と社外品の選び方

エアコンフィルターは純正品のほか、カー用品店やWebショップでも車種専用品が数多く販売されている。選ぶ際は、価格、集じん性能、脱臭性能、抗菌性能を比較するとわかりやすい。

例えば、次のような選び方がしやすい。

・価格重視なら標準的な集じんタイプ

・花粉やアレル物質対策重視なら高機能タイプ

・ニオイ対策重視なら活性炭入りタイプ

・純正同等の安心感重視なら純正品

高機能モデルほど魅力は増すが、使用環境に合わないと性能を持て余すこともある。街乗り中心なのか、通勤で毎日使うのか、花粉症対策を重視するのかなど、自分の使い方に合わせて選ぶのが失敗しないコツだ。

◆車内の空気環境を守るなら定期交換が基本

外気導入を使うクルマにとって、エアコンフィルターは車内の空気を守る最前線にあるパーツだ。花粉、黄砂、PM2.5、ホコリなどを防ぎ、快適な空調環境を維持するうえで欠かせない存在である。

しかも、交換作業は比較的シンプルで、車種によってはDIYでも十分対応できる。費用を抑えながら快適性を保てるメンテナンスと考えれば、実践する価値は高い。最近交換した記憶がないなら、今週末にエアコンフィルターを点検し、必要に応じて交換してみるのがおすすめだ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ・腕時計・モノ・インテリア・アウトドア関連など幅広い分野で執筆。カーオーディオ雑誌の編集長も務め、現在もカーオーディオを中心にライティング活動を続けている。