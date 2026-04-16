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新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026、キッズ向けコンテンツと体験型企画を用意…4月18‐19日

新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO
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新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026実行委員会は、4月18日（土）・19日（日）に朱鷺メッセ展示ホールで開催する「新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026」に、キッズ向けコンテンツと体験型企画を用意すると発表した。

【画像】新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO

会場では、身体を動かして楽しめる「キッズクライミングウォール」を用意する。小さな子どもでも安心して挑戦できる仕様とし、遊びながらアウトドアの楽しさを体感できるとしている。

また、展示されるキャンピングカーは車内に乗り込み、広さや快適性を体験できる。ベッド展開や車内設備を間近で見られるほか、子ども向けの「キャンピングカーの中で遊べる非日常体験」として位置づける。

さらに、ステージでは「名探偵プリキュア！」のキャラクターショーを実施する。4月18日・19日の各日で11:00～と14:00～の1日2回公演とし、会場全体で盛り上がるライブ感をうたう。

体験型コンテンツエリアとしては「テント展示受注ブース」を設ける。発売前のニューモデルや新潟初上陸の製品まで、実際にテントを設営し学びながら選べるとしている。会場内にはアウトドアブランドの出展もあり、製品を手に取り比較・検討できるという。

入場条件については、中学生以下は入場無料とする。ペット同伴も可能としており、ファミリー層や愛犬家の来場を見込む、としている。

《森脇稔》

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