ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱『アウトランダー』、PHEV国内新車販売で2年連続の首位…2025年度

三菱 アウトランダーPHEV
  • 三菱 アウトランダーPHEV
  • 三菱 アウトランダーPHEV
  • 三菱 アウトランダーPHEV
  • 三菱 アウトランダーPHEV

三菱自動車は、プラグインハイブリッドEV（PHEV）『アウトランダーPHEV』の2025年度（2025年4月～2026年3月）における国内販売台数が7794台となり、PHEVカテゴリーで第1位を獲得したと発表した。

【画像】三菱アウトランダーPHEV

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会の調べによると、同車は昨年度に続き2年連続で首位となった。

三菱自動車は1964年から電動車の研究開発に取り組み、2009年に世界初の量産電気自動車『アイ・ミーブ』を発売した。2013年には世界初のSUVタイプPHEVとして『アウトランダーPHEV』を投入し、2020年には『エクリプス クロスPHEV』も加えた。

『アウトランダーPHEV』は日本・北米・欧州・豪州などで評価を得ており、国内では2025年3月に累計販売10万台を突破した。カナダではPHEVカテゴリーで3年連続の販売台数1位も達成したという。

同社は、軽自動車やコンパクトカーにはBEV、SUVやミドルクラス以上にはPHEVが適しているとの考え方のもと、BEVやHEVも組み合わせた電動車展開を進めるとしている。

また『アウトランダーPHEV』は、2025年度補正予算の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象で、84万円の補助を受けられる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 アウトランダーPHEV

三菱自動車

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES