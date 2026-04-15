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東九州自動車道が開通10周年、別府湾SAで記念イベント…4月18日開催

東九州自動車道（北九州市～宮崎市）開通10周年記念グッズ
  • 東九州自動車道（北九州市～宮崎市）開通10周年記念グッズ
  • 別府市のご当地キャラクター「べっぴょん」
  • 【第1弾・第2弾】10周年記念メニュー

NEXCO西日本九州支社は、東九州自動車道（北九州市～宮崎市）が4月24日に開通10周年を迎えるにあたり、整備効果をまとめるとともに、記念イベントの開催を発表した。

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東九州自動車道は2016年4月24日、椎田南インターチェンジ（IC）～豊前IC間が開通したことで、北九州市から宮崎市までの高速道路が南北に1本でつながった。

開通から10年間で、地域産業の活性化や観光動向の変化、地域医療への貢献など、沿線地域の経済・暮らしを支える整備効果を生み出してきた。

東九州自動車道が生み出した整備効果をまとめたパネルを、4月24日（金）まで別府湾SA（下り線：宮崎方面）屋内店舗スペースや、道の駅豊前おこしかけ・道の駅かまえ・道の駅北川はゆまなどで展示する。

メインイベントとして、4月18日（土）10時～15時、別府湾SA（下り線）屋外レストラン棟前にて、来場者に東九州自動車道開通10周年の特製記念グッズをプレゼントする（なくなり次第終了）。

同日、別府市のご当地キャラクター「べっぴょん」も登場し、写真撮影が楽しめる。また、9時から15時まで無料の足湯も開催される。いずれも雨天時は中止または屋内開催となる。

限定商品・お得なサービスとして、別府湾SA（上下線）では、第1弾（3月28日～4月19日）と第2弾（5月8日～5月31日）に分けて限定商品の販売やサービスを実施する。

第1弾では、ショッピングコーナーで5000円（税込）以上購入した来場者を対象に開通10周年記念くじを実施。お食事券やチョコレートビーンズの詰め合わせなどが当たる。

両弾を通じて、10周年記念メニューの販売、別府湾SA公式インスタグラムフォローによる人気メニューの割引（第1弾：ソフトクリーム各種50円引き、第2弾：コーヒー各種50円引き）、遊歩道の石像6体をヒントにした謎解きゲーム「大分発見トレイル」（7時～20時、全問正解者に大分銘菓プレゼント）も行われる。

なお、別府湾SA上り線（北九州方面）利用者も遊歩道を歩いて下り線側のイベント会場に参加できる。

《森脇稔》

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