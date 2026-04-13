“スピーカー交換”がお薦め！ そしてそこからさらに上を狙うのもアリ［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

愛車のサウンドシステムの音に不満を抱いているのなら、システムアップを検討しよう。とはいえ何から始めれば良いのかが分かりづらい…、と感じている貴方に向けて、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材しお薦めの初級プランを提案している。

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今回は、香川県高松市にて店舗を構える実力ショップ、『ピットハウスコスギ』の古杉さんに話を訊いた。

◆スピーカーを市販品へと交換すれば、サウンドクオリティが確実に良化！

早速『ピットハウスコスギ』の古杉さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「スピーカー交換をお薦めすることが多いです。スピーカーは音の出口ですし、これを良いモノへと換えれば、確実に音が変わります。市販スピーカーはエントリーモデルであっても、純正スピーカーと比べて高性能ですから。

ところで昨今は、クルマのドアの内部に手を入れない方が良いと考える風潮があり、スピーカー交換ができないと思われている方も少なからずいるようです。しかし結論から言うと、そのようにいわれている車種でもスピーカー交換は問題なく行えます。プロに仕事を依頼されるのでしたらなおさら、そのご心配はご不要です。ご安心してお任せください」

『ピットハウスコスギ（香川県高松市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカーを換えた後にアンプDSPを導入すれば、相乗効果で音が激変！

「ちなみに、パワーアンプ内蔵DSPの追加から始めるという手も有り得ています。これを導入すれば車室内にある音響的な不利要因への対処が可能となり、結果、ステレオの仕組みが正しく発動されてリアルなサウンドステージが目前に展開します。スピーカーが純正のままでも、聴こえ方がガラリと変わります。

とはいえ、最初はスピーカー交換で良いと思います。こちらの方が分かりやすいですし、選択肢の幅も広いのでご予算を少なく収めるやり方も選べますし。

でも、いつかはパワーアンプ内蔵DSPの追加も実行していただきたいですね。そうすることで得られる満足度がぐっと上がります。

実際、スピーカーを換えた後にこちらも実行されると、皆さん音の変わりように驚かれます。スピーカー交換との相乗効果で一層の好結果が得られますから」

『ピットハウスコスギ（香川県高松市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆3万円台のエントリー機が人気。一気に15万円クラスのモデルを狙うのもアリ！

「なお当店で人気が高いスピーカーは、ブラムの3万円台のエントリーモデルです。これをデッドニングから取り付け工賃までを含めて10万円程度でご案内することが多いです。

デッドニングはされた方が良いと思います。せっかくスピーカーを良いものへと換えるのですから、その性能を十分に引き出せないともったいないです。

ただ最近は、ドア内部の構造的にデッドニングをしなくてもスピーカーがそこそこ鳴ってくれる車種が一部あり、そうであればデッドニングを省いても良いです。

ところで、最初から完成度高く仕上げたいということでしたら、15万円クラスのスピーカーに手を伸ばされても良いと思います。そうしてデッドニングもしっかりやって併せてパワーアンプ内蔵DSPも導入すれば、超ハイグレードなサウンドを手にできます。最初からここを目指されるのもアリですね。

お近くでしたらお気軽にお越しください。さまざまなご提案ができると思います。お待ちしています」