キッズメカニック体験プログラム、BMW & MINI Racing 2026が新導入…タイヤ点検や車両点検を学ぶ

BMW & MINI Racing委員会（運営事務局：ジオミックモータースポーツ）は、2026年シーズンの「BMW & MINI Racing 2026」（以下、BMR.2026）において、子ども向け体験型コンテンツ「キッズメカニック」を新たに開始した。

【画像全3枚】

「キッズメカニック」は、対象年齢3～10歳の子どもたちがレーシングカーや自動車整備の基本に触れながら、クルマが安全に走るために必要な点検や作業の考え方を学べるプログラムだ。

タイヤ、エンジンオイル、工具、点検といったテーマを年齢に応じてわかりやすく伝える内容で、単なる遊びにとどまらない学びの機会を提供する。タイヤ点検や車両点検の体験も実施される（開催会場により車両や実施内容が異なる場合がある）。

BMR.2026はこれまでも、グリッドウォークやピットツアーなどサーキットならではの観戦コンテンツを展開してきた。今回の「キッズメカニック」導入により、レースを「観る」だけでなく、家族で「参加し、学び、思い出に残す」一日へと体験価値を広げることを目指す。

運営にあたっては、実施スタッフによる進行管理のもと、安全面に十分配慮して実施するとしている。実施内容や使用車両、開催時間は会場により異なる場合があり、詳細は公式サイト・公式SNSで順次案内される。

BMR.2026は、日本唯一のBMWグループジャパンオフィシャルレース「M2 CS Racing Series」と「MINI CHALLENGE JAPAN」が共催するJAF公認のワンメイクシリーズだ。今年で5周年を迎え、新クラスの設立や新レースフォーマットの導入など「第2章」として新たなステージへ進化する。

2026年シーズンのスケジュールは

・RD.2（第3戦・第4戦）：2026年4月25日（土）・26日（日） モビリティリゾートもてぎ

・RD.3（第5戦・第6戦）：2026年6月20日（土）・21日（日） 富士スピードウェイ

・RD.4（第7戦・第8戦）：2026年7月18日（土）・19日（日） スポーツランドSUGO

・RD.5（第9戦・第10戦）：2026年10月10日（土）・11日（日） 岡山国際サーキット

・RD.6（第11戦・第12戦）：2026年12月5日（土）・6日（日） 鈴鹿サーキット