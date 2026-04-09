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トヨタ博物館、80～90年代の日本車・バイクを一堂に展示　企画展を4月10日から開催

トヨタ スープラ(1993年)
  • トヨタ スープラ(1993年)
  • 日産 スカイライン GT-R VスペックII（2000年）
  • カワサキ GPZ900R（北米モデル名：Ninja、1984年）
  • ホンダ VFR750R（RC30、1987年）
  • 企画展「熱狂を生む技術者たち-’80-’90年代 日本のクルマとオートバイ-」

トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館は、4月10日から7月12日まで、企画展「熱狂を生む技術者たち - '80-'90年代 日本のクルマとオートバイ -」を開催する。

【画像全5枚】

同展は、1980～90年代の日本車をテーマにした企画展の第二弾。当時の若者を熱狂させたクルマとオートバイの誕生を支えた技術者たちに焦点を当て、「世界に追いつけ」「真の世界一に」という情熱のもとでブレークスルーに挑んだ開発の裏側を紹介する。

展示は文化館2階の企画展示室で行われ、四輪・二輪合わせて17台（別途2台を文化館エントランスに展示）を公開する。同館として初となる本格的な四輪・二輪の同時展示だ。

展示車両（四輪）

サバンナ RX-7（1985年）、マツダ/ユーノス・コスモ（1990年）、ホンダ NSX（1991年）、トヨタ・スープラ（1993年）、三菱 GTO（1996年）、スバル・レガシィ・ツーリングワゴンGT-B（1997年）、日産スカイラインGT-R VスペックII（2000年）など。

トヨタ スープラ(1993年)トヨタ スープラ(1993年)

展示車両（二輪）

カワサキ GPZ900R（北米モデル名：ニンジャ、1984年）、カワサキ ZZ-R1100（1990年）、スズキ GSX1100S カタナ（1984年）、スズキ GSX1300R ハヤブサ（1999年）、ホンダ VFR750R（RC30、1987年）、ホンダ CBR900RR ファイヤーブレード（1992年）、ヤマハ RZV500R（1984年）、ヤマハ VMAX（1990年）、ヤマハ YZF-R1（1998年）など。

カワサキ GPZ900R(北米モデル名：Ninja)(1984年)カワサキ GPZ900R(北米モデル名：Ninja)(1984年)

特別展示

2026年4月23日から5月24日まで、高市早苗内閣総理大臣が奈良トヨタに寄贈した『スープラ』をクルマ館1階エントランスに特別展示する。また、5月26日から7月12日まで、トヨダ『AA』型90周年を記念し、トヨタ『AB』型フェートン（1938年）などを展示する。

館外イベント

2026年4月10日から12日に幕張メッセ国際展示場で開催される「オートモビルカウンシル2026」にも出展。『パブリカスポーツ』や『2000GT』、レクサス『LFA』などを展示する予定だ。

《レスポンス編集部》

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