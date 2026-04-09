マセラティ、トライデント100周年とコルセ100周年を特別展示へ…オートモビルカウンシル2026

マセラティは、4月10日（金）から12日（日）までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される「AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビル カウンシル）」に出展する。

【画像】マセラティGT2ストラダーレ

同社は、ブランドの象徴である「トライデント」ロゴの誕生100周年と、モータースポーツ活動「マセラティ・コルセ」100周年の二つの節目を迎えるとして、特別展示を実施する。

出展テーマは「トライデントとコルセ、100年の軌跡」。トライデントは1914年の創業に携わったマリオ・マセラティの芸術的感性により生まれ、ボローニャのネプチューン像に着想を得たエンブレムだ。1926年には初のモデル「マセラティ・ティーポ26（Tipo 26）」に掲げられ、タルガ・フローリオでのクラス優勝でデビューを飾った。

一方、マセラティはサーキットから生まれたブランドで、「マセラティ・コルセ」はその原点を体現する。1957年にファン・マヌエル・ファンジオが「250F」でF1世界タイトルを獲得し、2000年代には「MC12」がFIA GT選手権で栄冠を重ねた。現在の精神は「マセラティGT2」へ受け継がれ、革新と挑戦を続けいる。

展示車両は2台。1台目は「GT2ストラダーレ」。2024年8月にワールドプレミアを果たしたモデルで、レーシングカー「マセラティ GT2」のパフォーマンスを基に、公道で走行性能を体感できる。最高出力640ps、最高速度320km/h以上、0-100km/h加速は2.8秒だ。

2台目は「2003 マセラティ グランスポーツ トロフェオ」。ワンメイクレース「トロフェオ・マセラティ」のために開発された競技車両で、市販モデルをベースにレース専用エグゾーストや大型リアスポイラーなどの空力パーツを装備。総生産台数は77台だ。