ダイハツ『コペン』のボディ剛性をアップ！ D-SPORT、専用「ストラットタワーバー」発売

SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORT（ディースポーツ）から、ダイハツ『コペン』（LA400K、LA400A 2014年6月～）専用「ストラットタワーバー」が新発売。税込み価格は2万4200円で、４月中旬より販売が開始される。

【画像】D-SPORTのダイハツ『コペン』専用「ストラットタワーバー」

ストラットタワーバーは、フロントサスペンションの上部（ストラット上部）の左右を1本のバーで連結する補強パーツ。車体の骨格を固めることで、コーナリング時などにボディがよじれるのを抑え、サスペンション本来の動きを引き出す効果が期待できる。結果としてハンドルの動きに対するクルマの反応がシャープになり、運転のしやすさが向上するとされる。

D-SPORTのダイハツ『コペン』専用「ストラットタワーバー」

今回の製品は中空構造のアルミシャフトを採用しており、軽さと強度を高いレベルで両立させているのが特徴だ。シャフト部分にはブラックの特殊塗装が施され、中央部にはブランド名「D-SPORT」の刻印が入るなど、エンジンルームを開けたときの見た目にもこだわっている。

取り付けにかかる時間の目安は約0.5時間と短く、手軽に装着できる点もポイントとなっている。

D-SPORTのダイハツ『コペン』専用「ストラットタワーバー」