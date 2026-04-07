ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ・三大メガバンクが参画、500億円規模「日本モノづくり未来2号ファンド」設立

トヨタ自動車本社（参考）
  • トヨタ自動車本社（参考）

スパークス・グループは、トヨタ自動車、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行と共同で、「日本モノづくり未来2号投資事業有限責任組合」（通称：日本モノづくり未来2号ファンド）を設立した。

本ファンドは、2020年12月に設立した「日本モノづくり未来ファンド」に続く取り組みとして、日本のモノづくりの持続的な発展に貢献することを目的としている。優れた人財・技術・サービスを有する国内のモノづくり企業（原則として製造業）に投資し、企業価値の向上を支援する。

支援内容としては、三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行が培ってきたファイナンス・投資活動の知見やノウハウを活用するほか、現場・経営改善支援、生産性向上施策の実行支援、経営管理体制の強化、経営戦略・中期経営計画の策定・実行支援などを行う。

ファンドの運営者（GP）はスパークス・アセット・トラスト＆マネジメントが務め、2026年4月3日より運用を開始した。2026年4月3日時点のファンド規模は407億円。2027年3月末までを目途に追加出資を募り、最終的には総額500億円規模のファンドを目指す。

トヨタは「革新的で安全かつ高品質なモノづくりやサービスの提供を通じて幸せを量産する」ことを企業理念に掲げており、コネクティッド・自動化・電動化などの新技術分野にも注力しながら、モビリティカンパニーへの変革を進めている。今回のファンドへの参画もその一環と位置づけられる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES