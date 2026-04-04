新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026、朱鷺メッセで4月18日・19日開催

新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO実行委員会は、4月18日（土）・19日（日）の2日間、朱鷺メッセ展示ホールで「新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026」を開催する。

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会場では、約70社の出展者が集まり、キャンピングカー66台を展示する。軽キャンやバンコン、小型トレーラー、フルコンなど多様な車種をそろえ、全国から集まる最新・人気モデルを見て、触れて、体験できるとしている。

アウトドア面では、「新潟・燕三条アウトドアEXPO」から3年ぶりに復活する形で、全52のアウトドアブースが出展する。テントやファニチャー、調理器具、アウトドアウェアやシューズ、カヤック用品などを扱うほか、テント展示受注ブースでは各メーカーのテントを実際に設営しながら選べるという。

さらに、WEST×キャプテンスタッグのアウトレットコーナーを設け、アウトドア用品や調理器具を最大89％OFFで販売する予定だ。トラックに積まれた大量の商品を販売し、数量限定品も用意するため早めの来場を呼びかけている。

会場ではフードも楽しめる。土日で一部ラインナップが入れ替わるとして、タコスの森（18日）、カエルカフェ（18日）、U.N.B.Y（19日）、うおぬま縁むすび（19日）などの出店を予定する。タイ屋台料理Mahana（18日・19日）やタコヤキえもん（18日・19日）、のりば食堂 しおさい（18日・19日）なども登場する。

「新潟キャンピングカー＆OUTDOOR EXPO 2026」は、昨年長岡市で開催された「北信越キャンピングカー＆アウトドアショー」と、3年ぶりに復活する「新潟・燕三条アウトドアEXPO」を統合したイベントだ。中学生以下は入場無料で、ペット同伴も可能としている。