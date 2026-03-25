“音のプロ”は、安心・安全への配慮が万全!!［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

カーオーディオシステムの音を良くするためには、ノウハウやセオリーがさまざまある。当連載ではその1つ1つを解説しながら、そこにある奥深さや面白さを明らかにしようと試みている。現在は、車載用音響システムのセットアップのプロがいることについて説明している。

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◆クルマの音響機材は交換を想定されていないので、あっさり付け換えられない…

さて、ここまで「音の専門店」のバリューについて解説してきたが、今回は彼らの「安心・安全への意識の高さ」について説明していく。

というのもカーオーディオ機材の取り付けにおいては実は、安心・安全への配慮が不可欠だ。なぜなら自動車メーカーは基本的に、カーオーディオ機器の市販品への換装を想定しなくなりつつあるからだ。例えばかつては純正の「メインユニット」も市販品と同様に汎用サイズにて仕上げられていたが、今では内装パネルと一体化している場合がかなり増えている。

となるとそこから市販品への換装を行う場合には、ケアすべきポイントがさまざま出てくる。例えば電源配線では、家電品ならコードをコンセントに挿せばOKだが、カーオーディオ機材では“切った貼った”をしないと作業を完了できない。そしてその作業が原因で何かが故障したり、純正機能が使えなくなったり、危険な状況が生まれたりということが起こり得るので、そうならないための配慮がマストとなってくる。

その点「カーオーディオ・プロショップ」は、ただ「付けば良い」という作業はしない。機器を交換・追加することを原因とするトラブルが出ないよう十分に配慮して作業を施す。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーズファクトリーシュティール＜山形県＞）。

◆まず実行すべきは、「ショート」への対策。これを怠ると…

具体的にはどのようなことが成されるのかを説明していこう。まず重要となるのは「ショート」への対策だ。

実をいうとクルマは、電気的なトラブルが起こりかねない仕組みを持つ。電源配線を簡略化できるように、マイナス側の電気はボディを流れて車両のメインバッテリーへと戻るようになっている。

ちなみに普通電源ケーブルは、電気が伝う導体に被膜が被せられている。しかしボディは、内装パネルの下では基本的にむき出しだ。なので万が一プラス側のケーブルがどこかで断線して導体部分がボディに触れると、プラス側の配線とマイナス側の配線とが直結するショートが起こる。

ショートが起こると途中に抵抗となるものが存在しなくなるので、大量の電気が一気に流れ、最悪、車両火災が引き起こされる……！

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーズファクトリーシュティール＜山形県＞）。

◆万が一ショートが起きたときに電気の流れを遮断できる「ヒューズ」を仕込む！

しかしカーオーディオ・プロショップはそうならないように、そして万が一そうなったときには危険な状態がすぐに終わるように適切な対策を打つ。電源ケーブルが断線し得る可能性のある場所を避けてケーブルを引き回したり、保護部材を巻いたりする。そしてショートが起きたときに電流が遮断されるように「ヒューズ」を設定したりする。

また、車両に備わっている安心・安全機能をスポイルしないことへの配慮も施す。例えばエアバックの作動を妨げないように注意を払ったり「緊急通報システム」がもしものときに使えなくならないように配慮したりする。

なお緊急通報システムが搭載されている場合には、オペレーターの声が流れるスピーカーはどれかを見極め、そのスピーカーが死なないように、またはそれを換える場合には声の帯域を再生できるスピーカーへと換装する。

今回は以上だ。次回は、プロに仕事を頼めば不可能が可能になることについて説明していく。お楽しみに。