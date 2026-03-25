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世界遺産・薬師寺を舞台に世界の名車が競演！…コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2026　4月11・12日

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奈良の世界遺産である薬師寺にて、4月11日から12日の2日間、世界最高峰の芸術的ビンテージカーやスーパーカーが集う特別展覧会「コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2026」が開催される。世界遺産を舞台にした、名車と古都の歴史が織りなす華麗さの競演だ。

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●日本唯一のインターナショナルなコンクール

コンコルソ・デレガンツァ・ジャパンは、日本で開催される唯一のインターナショナルなコンクール・デレガンスだ。ヨーロッパにおける伝統的なコンクール・デレガンスの精神を、日本文化の視点から再解釈することで、これまでにない全く新しい、唯一無二のコンクールとして世界的に高く評価されている。

コンコルソ・デレガンツァ・ジャパンは、FIVA（国際クラシックカー連盟）によって認定された日本で唯一の国際プレミアムイベントであり、アジアにおける最も格式高いコンクール・デレガンスだ。2026年からはASI（イタリア・クラシック自動車連盟）や1000 Miglia Srl（イタリア本国ミッレミリア）とも公式なパートナーシップを結び、国際的な格式を日本で体現できるイベントとなっている。

●自動車を芸術として評価する文化

欧米では約100年前から、絵画や彫刻などのアートや伝統工芸と同じように、自動車の芸術性を鑑賞し評価する歴史が刻まれてきた。

なぜなら、自動車が単なる移動願望を満たす乗り物であることを超え、エンジニアリングやボディフォームなどそれぞれの分野においてデザインと技術力を追求した、「芸術」だったからだ。そして、クラフトマンシップを競い、より優れたものを称える文化が自動車の世界にある。その象徴が、コンコルソ・デレガンツァ＝「エレガンスさを競うコンクール」だ。

世界を代表するコンクール・デレガンスには、イタリア北部のコモ湖畔に建つグランドホテル「ヴィラデステ」で1929年から続く、「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラデステ」や、全米オープンゴルフ選手権のトーナメントコースとして知られるペブルビーチ・ゴルフリンクスで1950年から開催されている、「ペブルビーチ・コンクール・デレガンス」等がある。

コンコルソ・デレガンツァ・ジャパンは、これらのヨーロッパ、アメリカに続くアジアを代表するコンクール・デレガンスとしての地位を確立している。

モーニングタイムセレブレーションモーニングタイムセレブレーション

●世界遺産・薬師寺を舞台に

コンコルソ・デレガンツァ・ジャパンは長年にわたり、京都の世界遺産である二条城で開催されて評価を高め、2025年からは同じく世界遺産である奈良の薬師寺に舞台を移した。境内ではライトアップされた幻想的な演出を背景に、自動車史における宝石のような名車が展示され、来場者を非日常の世界へと誘う。世界的に高名な審査員たちによる審査のもと、自動車の芸術性やエレガンスさが競われる。

2026年の出展車両は60台前後が見込まれている。注目の1台はロールスロイススポーツ・ファントムプロトタイプ（1928年）。海外からの出展で、2023年のコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラデステにも出展された車両。希少性が高く、今回見逃すと日本ではおそらく二度と見ることができない？

また、カロッツェリア・ツーリング100周年を記念した展示が企画されるとともに、イタリアから、レジストロ・トゥーリング・スーパレッジェーラの役員も来日予定だ。

ショーフィールドショーフィールド

●開催概要

開催期間：4月11日（土）・12日（日）
会場：世界遺産、法相宗大本山薬師寺（奈良県奈良市）
玄奘三蔵院伽藍エリア、白鳳伽藍エリア
主催：コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2026実行委員会

●4月11日開催スケジュール

9時00分～17時00分：出品車両展示＆審査（玄奘三蔵院伽藍エリア/ショーフィールド）……コンクール出品車両を展示しながら、世界各地で開催されているコンクールにおいても実績のある審査員により、芸術・歴史的価値の高さを審査する。

17時00分～22時00分：ナイトタイム・スペシャルセレブレーション（白鳳伽藍エリア）……入場後の夕焼けの美しい時間に始まり、日没後の“マジックアワー”を経て、夜間は通常非公開である薬師寺白鳳伽藍においてスペシャルパーティを開催。ランウェイショーは出品された名車を一台一台紹介する晴れの舞台だ。

ナイトタイムセレブレーション・ランウェイショーナイトタイムセレブレーション・ランウェイショー

●4月12日開催スケジュール

5時30分～8時30分：モーニングタイム・スペシャルセレブレーション（白鳳伽藍エリア）……日の出前の“マジックアワー”に始まり、日の出を通して、早朝は通常非公開である世界遺産においての展示。

9時00分～17時00分 出品車両展示（玄奘三蔵院伽藍エリア/ショーフィールド）……モーニングタイム・スペシャルセレブレーションから玄奘三蔵院伽藍エリアに移動し、1日目に続き出品車両を展示公開する。

11時00分～13時00分：アワードセレモニー（白鳳伽藍エリア）……“祭典”のクライマックスとなる審査結果の発表および表彰式が催される。各部門のクラス賞が決まり、その中から最優秀賞である「ベストオブショー」が選ばれる。なおアワードセレモニーには出品者および関係者のみが参加できる。

《高木啓》

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