ニコニコレンタカー新店舗、福島県郡山市のENEOS図景町SSにオープン…12時間2420円から

TOHOピクスは、福島県郡山市のENEOS図景町SSに「ニコニコレンタカー郡山図景店」をオープンした。

同店舗は郡山駅から約1.8kmと市内中心部からのアクセスに優れ、近隣にはバス停もあり公共交通機関での来店も可能な立地となっている。

ニコニコレンタカー郡山図景店では、12時間乗り放題2420円から利用できる。ENOSサービスステーション併設店舗ならではの徹底した点検と清掃で、快適なドライブを提供する。ガソリンスタンドでの貸し渡しのため、返却時の給油もスムーズだ。

車両は高年式を中心に取り揃えている。軽自動車はホンダN-BOX、コンパクトカーはスズキソリオハイブリッドと日産ノート、ミニバンはトヨタアルファードと日産セレナ、バンはトヨタハイエースと日産キャラバンを用意する。

「ニコパス」アプリには5つのメリットがある。アプリなら事前登録により最短3分で出発手続きが可能。最安値で利用でき、例えばコンパクトカー12時間は一般価格3740円が2525円(約32%OFF)となる。Push通知で予約に合わせた利用案内を配信。希望エリアの複数店舗の空車をまとめて検索できる。PayPayでの決済にも対応している。