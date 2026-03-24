ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

角田裕毅選手ら登壇、F1東京ファンフェスティバル2026…3月25日東京タワーで開催

「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」
  • 「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」
  • F1 SPECIAL STAGE（角田裕毅選手）
  • F1 SPECIAL STAGE（ピエール・ガスリー選手）
  • ディズニー×F1「Fuel the Magic」を紹介するステージ
  • DJ KOO によるスペシャル DJ ステージ
  • F1の世界を体験できる多彩なコンテンツ

F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026実行委員会は、3月25日に東京タワー及びStar Rise Towerにて、FIAフォーミュラ・ワン世界選手権日本グランプリ公式イベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」を開催する。コンテンツ詳細を発表した。

【画像全6枚】

本イベントでは、F1ドライバー等によるトークステージの開催に加え、ディズニーとF1のコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic」を紹介するステージを実施。さらにDJ KOOによるパフォーマンスやレーシングシミュレーター体験など、F1の世界観を体感できる多彩なコンテンツが東京タワーに集結する。

会場は入場無料。春休みシーズンに合わせ、F1ファンはもちろん、10代から20代の若者やファミリー層まで、幅広い来場者が楽しめるイベントとして開催する。

会場内ステージでは、F1ドライバー等によるスペシャルトークステージを開催する。今年は、角田裕毅選手とピエール・ガスリー選手を迎え、世界最高峰のモータースポーツF1のレースの裏側や日本グランプリに向けた想い、ここでしか聞けないエピソードなど、ファン必見のトークをお届けする。

また日本を代表するレーシングドライバー佐藤琢磨選手、小林可夢偉選手も登壇。さらに日本人では初めてF1チーム代表に就任したTGR Haas F1 Teamチーム代表 小松礼雄氏、ホンダが参戦するAston Martin Aramco Formula One Team チームアンバサダーのペドロ・デ・ラ・ロサ氏らF1チーム関係者も登壇し、F1の魅力をさまざまな視点から楽しめる豪華トークステージを実施する。

会場内では、ディズニーとF1のコラボレーション「Fuel the Magic」を紹介するブースとステージが展開される。ステージでは、ウォルト・ディズニー・ジャパンのブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャー 兼田 裕之氏から「Fuel the Magic」の取り組みについて紹介予定だ。さらに会場内の「Fuel the Magic」ブースでは、商品紹介やフォトスポットを楽しめる。

TRFのDJとして活躍するDJ KOOが登場。F1の持つスピード感や高揚感とシンクロするサウンドと、DJ KOOならではのエネルギッシュなパフォーマンスで、イベントをさらに盛り上げる。

会場では、本格的なレーシングシミュレーターでF1ドライバーのようなドライビング体験が楽しめる。イベント限定のカプセルトイを設置し、F1をテーマにしたオリジナルアイテムが当たるガチャ体験も用意。「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」オリジナルデザインネイルを楽しめる体験ブースも登場する。

会場には1965年、HondaF1初優勝を成し遂げたマシン「Honda RA272」の展示や、2026年シーズンを走るF1マシン「AMR26」の展示などを予定している。写真撮影を楽しめるスポットも多数登場。友人同士やファミリーでの来場でも思い出に残る体験ができる。

オリジナルフードの販売や、オフィシャルグッズの販売も用意している(フードやドリンク、グッズは有料販売)。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

F1

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES