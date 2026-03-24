角田裕毅選手ら登壇、F1東京ファンフェスティバル2026…3月25日東京タワーで開催

F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026実行委員会は、3月25日に東京タワー及びStar Rise Towerにて、FIAフォーミュラ・ワン世界選手権日本グランプリ公式イベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」を開催する。コンテンツ詳細を発表した。

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本イベントでは、F1ドライバー等によるトークステージの開催に加え、ディズニーとF1のコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic」を紹介するステージを実施。さらにDJ KOOによるパフォーマンスやレーシングシミュレーター体験など、F1の世界観を体感できる多彩なコンテンツが東京タワーに集結する。

会場は入場無料。春休みシーズンに合わせ、F1ファンはもちろん、10代から20代の若者やファミリー層まで、幅広い来場者が楽しめるイベントとして開催する。

会場内ステージでは、F1ドライバー等によるスペシャルトークステージを開催する。今年は、角田裕毅選手とピエール・ガスリー選手を迎え、世界最高峰のモータースポーツF1のレースの裏側や日本グランプリに向けた想い、ここでしか聞けないエピソードなど、ファン必見のトークをお届けする。

また日本を代表するレーシングドライバー佐藤琢磨選手、小林可夢偉選手も登壇。さらに日本人では初めてF1チーム代表に就任したTGR Haas F1 Teamチーム代表 小松礼雄氏、ホンダが参戦するAston Martin Aramco Formula One Team チームアンバサダーのペドロ・デ・ラ・ロサ氏らF1チーム関係者も登壇し、F1の魅力をさまざまな視点から楽しめる豪華トークステージを実施する。

会場内では、ディズニーとF1のコラボレーション「Fuel the Magic」を紹介するブースとステージが展開される。ステージでは、ウォルト・ディズニー・ジャパンのブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャー 兼田 裕之氏から「Fuel the Magic」の取り組みについて紹介予定だ。さらに会場内の「Fuel the Magic」ブースでは、商品紹介やフォトスポットを楽しめる。

TRFのDJとして活躍するDJ KOOが登場。F1の持つスピード感や高揚感とシンクロするサウンドと、DJ KOOならではのエネルギッシュなパフォーマンスで、イベントをさらに盛り上げる。

会場では、本格的なレーシングシミュレーターでF1ドライバーのようなドライビング体験が楽しめる。イベント限定のカプセルトイを設置し、F1をテーマにしたオリジナルアイテムが当たるガチャ体験も用意。「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」オリジナルデザインネイルを楽しめる体験ブースも登場する。

会場には1965年、HondaF1初優勝を成し遂げたマシン「Honda RA272」の展示や、2026年シーズンを走るF1マシン「AMR26」の展示などを予定している。写真撮影を楽しめるスポットも多数登場。友人同士やファミリーでの来場でも思い出に残る体験ができる。

オリジナルフードの販売や、オフィシャルグッズの販売も用意している(フードやドリンク、グッズは有料販売)。