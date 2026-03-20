カロッツェリアのメインユニットなら、それにて「アクティブ・システム」を完成できる！［カーオーディオシステム構築論］

カーオーディオシステムを進化させていこうとするときには、「どんなシステム形態を取るか」も思案のしどころとなる。当連載ではそこのところに着目し、さまざまある「システム構築法」の実践の仕方からそれぞれの利点と不利点までを説明している。

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◆内蔵パワーアンプで「アクティブ・システム」を完成できる「メインユニット」がある!?

さて、カーオーディオにて実行可能なシステム構築法は、大きく分けて2つある。1つは「パッシブ・システム」でもう1つは「アクティブ・システム」だ。前者は、マルチウェイスピーカーを使う場合の信号の帯域分割を「パワーアンプ」の後段で行うもので、後者はそれをパワーアンプの前段にて行うもののことを指す。

で、これまではパッシブ・システムについて解説してきたので、今回からはアクティブ・システムに関しての説明を開始する。

なお、アクティブ・システムを完成させるには、信号の帯域分割を行えるメカの用意がマストとなるのだが、実は「メインユニット」の中にはそれが搭載されているモデルが一部ある。カロッツェリアのメインユニット中の「ネットワークモード」に対応した機種がそれにあたる。

「ネットワークモード」に対応した「メインユニット」の一例（カロッツェリア・サイバーナビ）。

◆カロッツェリアの一部の機種の「クロスオーバー機能」は、使い勝手がひと味違う！

なお必要なメカとは信号の制御を行う「プロセッサー」と呼ばれるもので、それに搭載されている信号を帯域分割する機能である「クロスオーバー」を使えば、アクティブ・システムの構築が可能となる。

ちなみに、現行の市販メインユニットの中には当機能が搭載されたモデルがいくつかある。例えば「AV一体型ナビ」の各メーカーの上位グレードのモデルの多くに、当機能が搭載されている。

しかしその大半は、フロントスピーカーとサブウーファー間での帯域分割を行えるのみだ。それではアクティブ・システムを構築できない。ところがカロッツェリアのネットワークモードに対応している機種では、ツイーターとミッドウーファー間の帯域分割も行える。

つまり左右のchの音声信号をそれぞれ、高音と中低音とに分割できる。そしてその上でそれぞれの信号に対して一部のサウンドチューニング機能を適応でき、そうした後に内蔵パワーアンプにて信号の増幅を実行できる。こうしてアクティブ・システムが完成される、というわけだ。

「ネットワークモード」に対応した「メインユニット」の一例（カロッツェリア・DMH-SF600）。

◆ネットワークモードを適応させるには、ケーブルの引き直し作業も必要！

ただし、当モードを成立させるにはスピーカーケーブルの引き直し作業が必要となる。通常メインユニットには4ch分の出力が備わっていて、それらにて右フロントスピーカー、左フロントスピーカー、右リアスピーカー、左リアスピーカーが鳴らされる。

しかしネットワークモードをオンにしてアクティブ・システムを形成しようとする場合には、各chの出力をフロントスピーカーの各ユニットにダイレクトに繋ぐ必要がある。その作業は欠かせない。

なので、当モードを有効活用しようとする際にはリアスピーカーは鳴らせなくなる。その点はデメリットだ。

しかし、各スピーカーユニットに対して「内蔵パワーアンプ」の1chずつの出力をあてがえるので、スピーカーの駆動力が上がり、より緻密なサウンド制御も行えるようになる。結果、音が良くなる。

今回はここまでとさせていただく。次回はこれに変わる比較的に手頃なアクティブ・システムについて解説する。乞うご期待。